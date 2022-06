Golob se je opravičil Inštitutu 8. marec

Zakaj ta ni bil povabljen na sestanek vlade in nevladnih organizacij?

Direktorica inštituta 8. marec Nika Kovač

© Uroš Abram

Premier Robert Golob se je opravičil Inštitutu 8. marec, ker so "bili izpuščeni s seznama povabljenih" na ponedeljkov sestanek vlade in nevladnih organizacij. Na inštitutu sicer delo aktualne koalicije spremljajo, med drugim so nanjo naslovili vprašanje, kdaj bo obravnavan njihov predlog zakona o odpravi škodljivih ukrepov prejšnje vlade.

Predsednik vlade Robert Golob je v današnji izjavi za medije dejal, da se je predstavnikom inštituta že opravičil in jim povedal, da bodo naslednjič povabljeni. "K temu nimam kaj dodati," je dejal.

Inštitut 8. marec je sicer informacijo o tem, da niso bili povabljeni, tudi sam objavil na Facebooku. V istem zapisu so navedli tudi, da še vedno ne vedo, kdaj bo v državnem zboru obravnavan zakon proti škodljivim ukrepom oblasti. Že v četrtek so namreč vprašali koalicijo, kdaj bo ta zakon obravnavan, a odgovor še vedno čakajo. "Vse skupaj nas predvsem opominja, da je naše mesto na ulicah mest in vasi, med ljudmi. Tu se počutimo dobro, tu so doma spremembe," so zapisali in dodali, da se borijo dalje.

Iz Gibanja Svoboda so sporočili, da predlog zakona o odpravi škodljivih ukrepov prejšnje vlade podpirajo, njihov cilj je, da bo v obravnavi še pred parlamentarnimi počitnicami. Dodali so, da ima zakon posebno težo, zato ga je treba obravnavati s posebno pozornostjo in ne skupaj z vsemi predlogi zakonov, ki jih je že na ustanovni seji v obravnavo vložila opozicija.

Podobno odgovarjajo v Levici. Vodja poslanske skupine Matej Tašner Vatovec je v izjavi za medije ob robu seje državnega zbora dejal, da v koaliciji zakon trdno podpirajo. Ocenjuje, da je treba s civilno družbo sodelovati ves čas, ne le pred volitvami, zato upa, da bodo ti stiki potekali nemoteno. Trenutno so se ukvarjali z izredno sejo, na kateri je večina opozicijskih predlogov, ki jih želijo spraviti z dnevnega reda, zato da lahko koalicija normalno deluje, je pojasnil Vatovec. "Ko bo to opravljeno, bomo seveda tudi pristopili k ostali, bolj prijetni in pozitivni zakonodaji," je dejal.

Vatovec je še dodal, da ne računa na to, da bodo k zakonu potrebna dopolnila, saj zakon, takšen kot je, uživa podporo. "Gre za res najbolj škodljive ukrepe, ki jih je sprejela Janševa vlada in v tem primeru mislim, da se lahko poslužimo tega tako imenovanega omnibusa, zato da se te škodljive ukrepe odpravi," je ocenil.

Med drugim so v inštitutu na istem družbenem omrežju danes objavili tudi kritični zapis, v katerem nasprotujejo, da se predlog novele zakona o nalezljivih boleznih, ki ga je skupaj s strokovnjaki pravne in epidemiološke stroke pripravila Pravna mreža za varstvo demokracije, vložila pa koalicija, v državnem zboru sprejema po skrajšanem postopku. "Sprejemanje zakona po rednem postopku omogoča razpravo in vsebinsko predstavitev predloga, ki sta osnova demokracije," so zapisali. Tudi obravnavo po rednem postopku bi namreč koalicija lahko izvedla do parlamentarnih počitnic, so prepričani.