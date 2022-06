Ustavno sodišče zavrglo pritožbo Janeza Janše na sklep o zastaranju zadeve Patria

Želi si oprostilne sodbe

Janez Janša

Predsednik SDS Janez Janša je na Twitterju objavil sklep ustavnega sodišča, s katerim je zavrglo njegovo pritožbo na sklep o zastaranju zadeve Patria, ker nima pravnega interesa. Kot izhaja iz priloženega sklepa, se je ustavno sodišče odločilo, da ima zastaranje enake pravne učinke kot oprostilna sodba, zato Janša neizpodbojno velja za nedolžnega.

Janša je ob tem na družbenem omrežju Twitter zapisal: "Po več kot 15 letih sage o Patrii je slovenska karikatura pravne države končala zadevo z razglasitvijo nedolžnosti."

Ustavno sodišče je ustavno pritožbo Janše na sodbo vrhovnega sodišča o tem, da je zadeva Patria dokončno zastarala, obravnavalo v tem mesecu. Po njegovi oceni je namreč prišlo do kršitve členov ustave, ki govorijo o enakem varstvu pravic, pravici do sodnega varstva, pravici do pravnega sredstva in načelu zakonitosti v kazenskem pravu.

Vrhovno sodišče je odločitev o zastaranju sprejelo decembra 2016, Janša pa je tedaj ocenjeval, da bi lahko v ponovnem postopku dosegel oprostilno sodbo.

V zadevi Patria je namreč v ponovnem sojenju okrajno sodišče septembra 2015 kazenski pregon v zadevi Patria ustavilo, ker je ocenilo, da je nastopilo absolutno zastaranje.

Janša in njegov zagovornik Franci Matoz sta se na odločitev pritožila na višje sodišče. Po njunem prepričanju namreč zadeva tedaj še ni zastarala, saj sta menila, da bi zastarala spomladi 2017. Pritrdili sta jima višje in pozneje še vrhovno sodišče, ki pa sta pritožbi kljub temu zavrnili.

Višje sodišče je namreč ocenilo, da se Janša v svojo škodo ne more pritožiti, vrhovno pa, da v primeru, da bi prišlo do ponovnega sojenja, zadeva do nastopa zastaranja ne bi bila vsebinsko zaključena in se zato za Janšo ne bi spremenilo nič. Odločitev vrhovnega sodišča je v javnost sicer prišla v februarju 2017.

Nakup finskih oklepnikov 8x8 je prerasel v eno večjih afer v samostojni Sloveniji. Po pravnomočni obsodilni sodbi aprila 2014, zaradi katere je Janša junija tudi odšel v zapor, je ustavno sodišče aprila 2015 sklenilo zadevo vrniti na prvostopenjsko sodišče. Še pred novo sodno odločitvijo pa je torej zadeva zastarala in tako ni doživela epiloga. Janša je sicer ocenjeval, da bi lahko v ponovnem postopku dosegel oprostilno sodbo in tako nedvoumno dokazal svojo nedolžnost.