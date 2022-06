Vlada sprejela pobudi za sklenitev protokolov o pristopu Švedske in Finske Natu

Vrha držav članic Nata se bosta udeležila Robert Golob in Tanja Fajon

NATO

© WikiCommons

Vlada je na današnji dopisni seji sprejela pobudi za sklenitev protokolov o pristopu Švedske in Finske severnoatlantski pogodbi ter ju poslala v potrditev odboru DZ za zunanjo politiko. V Madridu se sicer danes začenja tridnevni vrh Nata, na katerem naj bi med drugim obravnavali prošnji obeh držav za članstvo v severnoatlantskem zavezništvu.

Vlada za podpis protokolov pooblašča predsednika vlade Roberta Goloba, v njegovi odsotnosti pa veleposlanika in stalnega predstavnika Slovenije pri Natu Erika Kopača, so sporočili iz urada vlade za komuniciranje (Ukom).

Protokola o pristopu Švedske in Finske bosta predvidoma podpisana na vrhu voditeljev držav članic Nata, ki bo potekal v Madridu do četrtka, udeležuje pa se ga tudi premier Golob skupaj z zunanjo ministrico Tanjo Fajon in obrambnim ministrom Marjanom Šarcem. Po podpisu protokolov se bosta Švedska in Finska pričeli postopoma vključevati v aktivnosti zavezništva.

Švedska in Finska sta eni izmed najtesnejših partneric Nata ter popolnoma interoperabilni z oboroženimi silami zavezništva, so še zapisali v sporočilu Ukoma. Državi sta 18. maja uradno zaprosili za članstvo v Natu, potem ko sta odločitev o tem podprla parlamenta obeh držav.

Za sredo zjutraj je bila sklicana nujna seja odbora za zunanjo politiko, na kateri bosta obravnavani omenjeni pobudi, so danes sporočili iz državnega zbora.