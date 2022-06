»Ne vem, od kod ta oznaka, da sem jaz stara leva privatizerka«

Nataša Pirc Musar odgovarja Nini Krajnik

Nataša Pirc Musar

© Uroš Abram

V studiu N1 sta včeraj mnenji soočili predsedniški kandidatki pravnica Nataša Pirc Musar in psihoanalitičarka Nina Krajnik. Med drugim se je Nataša Pirc Musar dotaknila tudi očitka Krajnikove, češ da je "stara leva privatizerka", podpredsednica Gibanja Svoboda Marta Kos, ki prav tako kandidira za predsednico, pa "nova leva privatizerka".

Kot je dejala Nataša Pirc Musar, so bile besede Krajnikove žaljive, saj s privatizacijo ni imela nič. "Ne vem, od kod ta oznaka, da sem jaz stara leva privatizerka. In tukaj iz vas veje nekaj demagogije in malce sovražnosti do drugače mislečih."

Nina Krajnik je odgovorila, da pri izbiri svojih besed ne vidi "absolutno ničesar žaljivega. 'Levi privatizerji' - ta izraz sem sama uvedla v zadnjem mesecu - označuje tiste ljudi, ki so na ta način strukturno del sistema in so od njega tudi profitirali."

"Torej ste vi desni privatizer," je na to odgovorila Nataša Pirc Musar.