Predsednik uprave SDH Janez Žlak predčasno odhaja s položaja

Mandat mu preneha konec avgusta

Janez Žlak

© SDH

Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga (SDH) je s predsednikom uprave Janezom Žlakom sklenil sporazum o predčasnem prenehanju mandata. Žlaku mandat preneha z 31. avgustom, s čimer je zagotovljeno tudi nemoteno poslovanje in sprejemanje odločitev, so po včerajšnji seji nadzornega sveta sporočili iz SDH.

Nadzorni svet SDH se je Žlaku zahvalil za dobro opravljeno delo in mu zaželel nadaljnje uspešno delo na njegovi poslovni poti. Zaradi predčasnega zaključka mandata je obenem naložil nominacijski komisiji nadzornega sveta, da izvede vse potrebne aktivnosti za imenovanje novega predsednika uprave SDH.

"SDH sem vodil skozi hitro spreminjajoče gospodarske razmere, ki so vplivale na rezultate upravljanja portfelja SDH, vendar smo kljub zahtevnim okoliščinam uspeli izpolniti pričakovanja in preseči postavljene cilje upravljanja v letu 2021," je Žlak dejal po sklenitvi sporazuma.

V zadnjem obdobju so preko izdanih priporočil, priročnika za nadzorne svete in posodobitev kodeksa upravljanja bistveno nadgradili in izboljšali prakse korporativnega upravljanja, je prepričan Žlak, ki dodaja, da so preko izraženih pričakovanj v letnem načrtu upravljanja kapitalskih naložb družbe spodbujali k trajnostnem poslovanju in zeleni transformaciji.

"Verjamem, da ima institucija močne strokovne temelje za nadaljnji razvoj in uspešnost upravljanja, ter da so zagotovljeni primerni pogoji za nadaljnje dobro delo uprave. Ob zaključevanju mandata se za sodelovanje zahvaljujem vsem najpomembnejšim deležnikom SDH, s katerimi smo ves čas gradili konstruktivne odnose in jih vključevali v naše delo," je še dejal Žlak, ki na čelu uprave tako ostaja do konca avgusta.

Nadzorni svet holdinga se je na včerajšnji redni seji po odpoklicih dveh članov nadzornega sveta s strani državnega sestal v tričlanski izvedbi. Na seji so nadzorniki med drugim sprejeli odločitev, da je Janez Vipotnik postal novi namestnik predsednice nadzornega sveta in predsednik nominacijske komisije. Ivan Simič je postal novi predsednik revizijske komisije, Karmen Dietner pa je nova članica komisije za tveganja, so po seji sporočili iz SDH.

Nadzorniki so se obenem seznanili s končnim poročilom Odvetniške pisarne Ulčar & partnerji o opravljenem neodvisnem pravnem pregledu postopkov imenovanja generalnega direktorja družbe Pošta Slovenije Tomaža Kokota in glede na izsledke pregleda izrazili pričakovanje, da bo uprava SDH sprejela ustrezne ukrepe. Po poročanju medijev naj bi pravni pregled pokazal določene nepravilnosti pri Kokotovem imenovanju, vendar iz SDH podrobnosti niso sporočili.

Člani nadzornega sveta so poleg tega obravnavali informacijo o upravljanju kapitalskih naložb, s pregledom rezultatov portfelja v prvem četrtletju 2022. Donosnost portfelja v upravljanju SDH je v tem obdobju znašala 3,7 odstotka, kar je za dve odstotni točki manj kot v enakem obdobju lani (5,7 odstotka).