Ghislaine Maxwell obsojena na 20 let zapora

Tožilci so želeli do 55 let zapora, odvetniki do pet let, sodnica pa je ubrala srednjo pot

Ghislaine Maxwell, nekdanja sodelavka in ljubimka pokojnega milijarderja Jeffreyja Epsteina, je bila v torek na zveznem sodišču v New Yorku obsojena na 20 let zapora, ker je sodelovala pri Epsteinovih spolnih zlorabah mladoletnic. Tožilci so želeli do 55 let zapora, odvetniki do pet let, sodnica pa je ubrala srednjo pot.

"Ghislaine Maxwell ni kaznovana namesto Epsteina, ampak je sodelovala v grozljivem početju in pomagala Epsteinu pri spolnih zlorabah," je ob izreku kazni dejala sodnica Alison Nathan. "Kazen 240 mesecev zapora je zadostna in ni večja, kot je potrebno," je dodala.

60-letna Maxwell je pred izrekom kazni prvič doslej izrazila nekaj malega obžalovanja za svoja dejanja, ko je prisotnim žrtvam spolnih zlorab povedala, da ji je žal za bolečino, ki so jo pretrpele.

Njeni odvetniki so tekom sodnega procesa trdili, da ni bila ničesar kriva in jo tožilstvo preganja le zato, da nekoga kaznuje, potem ko je Epstein, ki je več kot deset let zlorabljal mlada dekleta, leta 2019 v zaporu na Manhattnu storil samomor med čakanjem na sodni proces.

Jeffrey Epstein je več kot desetletje zlorabljal dekleta, tudi mladoletnice, ki mu jih je pogosto pripeljala Maxwell, ob tem je tudi sama sodelovala v spolnih orgijah. Tožilci so zahtevali visoko kazen tudi zato, da se pošlje sporočilo vsem podobnim prestopnikom.

Maxwellovo so aretirali na njenem posestvu v New Hampshiru leta 2020, potem ko Epsteina zaradi samomora niso več mogli preganjati. "Ghislaine Maxwell bo odgovarjala za grozljive zločine nad otroci. Kazen pošilja močno sporočilo, da ni nihče nad zakonom in nikoli ni prepozno za pravico," je sporočil zvezni tožilec Manhattna Damian Williams.

Njena odvetnica Bobbi Sternheim je novinarjem povedala, da se bo Maxwell pritožila in ponovila obtožbe, da so jo vsak dan v zaporu zlorabljali, na koncu pa še obsodili na izjemno dolgo zaporno kazen.

"Ghislaine, zaslužiš si, da ostaneš v zaporu do konca življenja. Zaslužiš si, da si ujeta v kletki do smrti, tako kot si sama zapirala svoje žrtve," je pred izrekom kazni dejala ena od žrtev Epsteina in Maxwellove, Virginia Giuffre Roberts. Ghislaine Maxwell, ki jo je porota spoznala za krivo lani decembra, bo morala plačati tudi 750.000 dolarjev denarne kazni.

