Petra Grah Lazar zapušča NPU

Vodenje namesto nje prevzema Boštjan Mlačnik

Petra Grah Lazar med primopredajo poslov na NPU leta 2020

© policija.si

Vodenje Nacionalnega preiskovalnega urada namesto Petre Grah Lazar prevzema dosedanji vodja preiskav Boštjan Mlačnik, so danes sporočili iz policije. Do kadrovske spremembe prihaja tudi v službi generalnega direktorja policije na generalni policijski upravi, kjer je dosedanjega vodjo Igorja Lambergerja nasledil Uroš Lepoša iz vodstva policije.

Kot so na policiji zapisali v sporočilu za javnost, sta bila dosedanji vodja službe generalnega direktorja policije Igor Lamberger in dosedanja direktorica Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) Petra Grah Lazar premeščena v vodstvo Generalne policijske uprave na mesti policijskih svetnikov. Med drugim bosta opravljala naloge s področja reševanja zaostankov pri preiskovanju kaznivih dejanj, predvsem s področja gospodarske kriminalitete na policijskih upravah, in glede na ugotovitve pripravljala strategije za njihovo odpravo, so sporočili s policije.

Vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije Boštjan Lindav se je v torek odločil tudi za spremembe v samem vrhu policije in v njeno vodstvo premestil dosedanjega namestnika generalnega direktorja policije Stanislava Vrečarja, ki bo poleg ostalih nalog zadolžen za iskanje rešitev pri odpravljanju administrativnih ovir in iskanje organizacijskih rešitev za učinkovitejše delo v posameznih enotah.

"V. d. generalnega direktorja policije tako sestavlja ekipo najožjih sodelavcev, ki jim zaupa in s katerimi bo lahko skupaj uresničeval najpomembnejše cilje policije pri zagotavljanju visoke stopnje varnosti," še sporočajo iz policije.