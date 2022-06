Referenduma o prispevku RTV ne bo

Za predlog so se zavzeli v SDS in NSi

Stavka delavcev RTV Slovenija

© Borut Krajnc

Državni zbor je predlog SDS za razpis posvetovalnega referenduma o predlaganih spremembah zakona o Radioteleviziji Slovenija (RTVS), ki so jih prav tako vložili v največji opozicijski stranki in po katerih prispevek RTV ne bi bil več obvezen, zavrnil. Za predlog je glasovalo 28 poslancev, proti pa 54.

Po navedbah predlagateljev je nacionalna televizija v zadnjih desetih letih izgubila med 200.000 in 250.000 gledalcev. Želijo, da bi se gledalci in poslušalci sami odločili, ali bodo plačevati prispevek RTV in v kakšni višini. V Sloveniji je prispevek v primerjavi z nekaterimi drugimi evropskimi državami višji, učinkovitost javnega zavoda pa manjša, menijo. Vprašanje na posvetovalnem referendumu bi se glasilo: Ali ste za to, da se odpravi obvezno plačevanje prispevka RTV?

Za predlog referenduma so se zavzeli tudi v NSi.

Ministrstvo za kulturo je medtem posvarilo, da bi predlog sprememb pomembno posegel v finančni položaj RTVS, zaradi česar bi bila pravica do javnega obveščanja zelo okrnjena. Javni zavod namreč ne bi mogel več uresničevati javnega interesa. Predlagatelji želijo spraviti javni zavod v finančno krizo in propad, meni vlada, ki predlog za razpis referenduma vidi kot nedopusten.