Levica nasprotuje širitvi Nata

Težav pri potrjevanju protokolov o pristopu Švedske in Finske kljub temu ne bo

Koordinator Levice Luka Mesec

© Željko Stevanić

Premier Robert Golob kljub nasprotovanju Levice ne pričakuje težav pri potrjevanju protokolov o pristopu Švedske in Finske k Natu. Potrditev pričakuje že pred poletnimi počitnicami.

Glede nasprotovanja Levice širitvi Nata na Finsko in Švedsko je Golob pojasnil, da to predvideva že koalicijski protokol, ki so ga sklenile stranke Gibanje Svoboda, SD in Levica.

"Levica ima vso pravico, da se vzdrži glasovanja pri tej točki, sem pa prepričan, da bodo v tem primeru tudi opozicijske stranke zmogle državotvorno držo. In zaradi tega me niti za sekundo ne skrbi, da bi bila ta odločitev glede Finske in Švedske kakorkoli ogrožena," je premier poudaril ob prihodu na drugi dan zasedanja voditeljev zveze Nato v Madridu.

Tudi za samo vlado oziroma koalicijo to nasprotovanje Levice ne pomeni nič posebnega, je še dejal.

Vlada je v torek na dopisni seji sprejela pobudi za sklenitev protokolov o pristopu Švedske in Finske k severnoatlantski pogodbi ter ju poslala v potrditev odboru DZ za zunanjo politiko (OZP), ki je danes pobudo že podprl z enajstimi glasovi proti enemu.

Ministra iz vrst Levice sta po poročanju časnika Delo sicer glasovala proti stališču vlade, prav tako je bil na seji OZP proti le poslanec Levice.

Voditelji držav članic Nata bodo sicer predvidoma še danes Švedsko in Finsko povabili k članstvu. Nato bo sledil podpis pristopnih protokolov, ki ju bo moralo ratificirati še vseh 30 držav članic Nata.

K članstvu ju bodo povabili, potem ko sta skandinavski državi v torek pred začetkom vrha v Madridu sklenili dogovor s Turčijo, da bo ta podprla povabilo. Švedska in Finska pa sta v zameno za to obljubili podporo Turčiji v boju proti terorizmu.