Golob: »Vlada bo načrt izpolnjevanja Natovih zahtev glede izdatkov pripravila v pol leta«

Revizija nakupa oklepnikov boxer naj ne bi vplivala na izpolnjevanje zahtev

Predsednik slovenske vlade Robert Golob

© Gašper Lešnik

Vlada bo konkreten načrt o izpolnjevanju Natovih zavez glede proračunskih izdatkov za obrambo predvidoma pripravila v šestih mesecih, je danes ob prihodu na drugi dan zasedanja zveze Nato napovedal premier Robert Golob. Trenutna zaveza je sicer, da bo mejo dveh odstotkov BDP dosegla leta 2030, a bo treba časovnico po premierjevem mnenju pospešiti.

"Obstaja velika potreba po tem, da se s tem vprašanjem začnemo ukvarjati. Nenazadnje smo dali to zavezo tudi ljudem pred volitvami," je glede izpolnjevanja Natovih zahtev glede obrambnih izdatkov povedal Golob.

"Računam, da bi takšen načrt lahko pripravili v naslednjih šestih mesecih. To je resen načrt, ne prazne obljube, ker ne bomo vedeli samo, koliko izdatkov, ampak predvsem, za katere programske vsebine oziroma investicije jih bomo namenili," je pojasnil.

Kdaj bi lahko Slovenija dosegla dva odstotka bruto domačega proizvoda, bo po premierjevih besedah pokazal ta načrt. Trenutne slovenske zaveze, ki so jih podale še prejšnje vlade, predvidevajo leto 2030. Vendar pa je Golob prepričan, da bo treba to časovnico pospešiti, saj se razmere v svetu spreminjajo.

Revizija nakupa oklepnikov boxer, ki ga je sklenila še prejšnja vlada, po njegovem mnenju ne bo v veliki meri vplivala na izpolnjevanje zahtev.

"Revizija ne more odločati o tem, ali bomo izpolnjevali zaveze do Nata, revizija se ukvarja s tem, ali je bil konkreten posel izpeljan gospodarno in v skladu z načrti, tako da počakajmo do septembra. Bojno skupino bomo pa morali vzpostaviti v vsakemu primeru," je poudaril.

Slovenija se je zavezala, da bo nadaljevala z dvigom izdatkov za obrambo na 1,5 odstotka BDP do leta 2024. Obenem je podala politične zaveze, da bo do 2030 dosegla raven dveh odstotkov.

Z 1,22 odstotka BDP za obrambo je sicer med najslabšimi članicami zavezništva. Povsem zadnja pa je pri naložbah v vojaško opremo, za katero namenja 17,9 odstotka obrambnih izdatkov. Cilj znaša 20 odstotkov.