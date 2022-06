»Zanikanje dostopa do varnega splava je enako kot zanikanje dostopa do zdravila, ki rešuje življenje«

WHO obžaluje odločitev vrhovnega sodišča ZDA glede splava

Protest pred odločitvijo vrhovnega sodišča o zadevi Roe proti Wade

Generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus je danes v Ženevi izjavil, da bo odločitev vrhovnega sodišča ZDA, da odpravi zagotovljeno pravico do umetne prekinitve nosečnosti, privedla do umiranja nosečnic. Znanstveni podatki že desetletja potrjujejo, da varen in zakonit dostop do splava rešuje življenja.

"Dokazi so neovrgljivi. Omejevanje splava ženske sili v nevarne prekinitve nosečnosti, ki se končajo z zdravstvenimi zapleti ali smrtjo. Omejevanje splava prav tako neprimerno bolj prizadene ženske iz najbolj revnih in obrobnih skupnosti," je dejal Tedros.

Dodal je, da česa takega res niso pričakovali od ZDA, ki so v zadnjih letih podpirale številne programe zdravja nosečnic po državah v razvoju, vključno z dostopom do reproduktivne zdravstvene nege. "Upali smo, da bodo ZDA še naprej vodile pri tem vprašanju."

"Zanikanje dostopa do varnega splava je enako kot zanikanje dostopa do zdravila, ki rešuje življenje. Moje izkušnje z delom v Indiji dokazujejo, da je dostop do varnega splava ukrep, ki rešuje življenja," pa je dodala glavna znanstvenica WHO Soumya Swaminathan.

Prepoved splava po njenih besedah zagotovo ne bo zmanjšala njihovega števila, nosečnice, ki bodo šle na manj varen splav pa bodo tvegale smrt. "Žalostno je, da nekatere države gredo nazaj pri tem vprašanju," je dejala.

Tedros je še izrazil zaskrbljenost, da bodo tudi v drugih državah sveta prišli na podobno idejo.

Vrhovno sodišče ZDA je prejšnji teden razveljavilo lastno odločitev iz leta 1973 v primeru Roe proti Wade, ki je ženskam v ZDA zagotovila pravico do splava. Ukrep vrhovnega sodišča vrača odločanje o splavu v roke zveznih držav, pri čemer bodo tiste, ki jih vodijo republikanci splav prepovedale. Nekatere so to že storile.