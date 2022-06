Kovačič na ustavno sodišče zaradi prekratkih rokov za zbiranje podpisov za referendum

Vili Kovačič ni uspel zbrati 2500 podpisov

Vili Kovačič

Aktivist Vili Kovačič ni uspel zbrati 2500 podpisov za začetek postopkov za razpis zakonodajnega referenduma o spremembah zakona o vladi. Včeraj pa je opozoril, da se volilna in referendumska pravica ne izvajata enako, zato bo ustavnemu sodišču predlagal, da zadrži izvajanje zakona o vladi in postopke referendumov, dokler DZ ne odpravi nepravilnost.

Pobudniki za razpis zakonodajnega referenduma morajo v sedmih dneh po sprejemu zakona zbrati 2500 podpisov, jih vložiti v DZ, šele nato pa se začne postopek zbiranja 40.000 podpisov za zahtevo za razpis referenduma. Kovačič meni, da je rok sedmih dni, v katerega so všteti tudi dela prosti dnevi in prazniki, prekratek. Podpise je treba zbrati v fizični obliki, ti pa po pošti prihajajo po roku zbiranja, čeprav so bili na pošto oddani pravi čas, DZ pa jih ne upošteva, je v izjavi za STA povedal Kovačič.

Spomnil je, da so rezultati v volilnem procesu veljavni šele, ko so prešteti vsi glasovi, v referendumskem procesu pa se del glasov sploh ne upošteva, če ne prispejo pravočasno. Po njegovem mnenju tudi ni ustrezno, da je rok oddaje določen do konca poslovnega dne DZ, torej do 16. ure na zadnji dan zbiranja. Meni, da bi moral rok veljati cel dan, do 24. ure. Kovačič bo na ustavno sodišče vložil tudi ustavno pritožbo zaradi neenakosti volilne in referendumske pravice. "Bistvo je, da so referendumske pobude s tako zakonodajo blokirane na samem začetku," je dejal.

"Lahko pa ustavno sodišče brez odlašanja z ureditveno odločbo samo določi način izvajanja referendumske pravice," je v gradivu za medije zapisal Kovačič. Pri tem se sklicuje na primer iz leta 2018, ko je ustavno sodišče zaradi neenakosti udeležencev v referendumski kampanji izdalo ureditveno odločbo in razveljavilo referendum.

Kovačič je za začetek postopkov za razpis zakonodajnega referenduma o spremembah zakona o vladi zbral 250 podpisov, v izjavi pred DZ pa je danes dejal, da ne sodeluje z SDS, ampak da je vesel, da so podpise volivcev za razpis referenduma vložili oni. Napovedal je tudi zbiranje podpisov za razpis zakonodajnega referenduma o zakonu o Radioteleviziji Slovenija.