SDS z zakonodajnim referendumom zavlačuje postopek formiranja vlade

Vloženi podpisi za začetek postopkov za razpis referenduma

V koalicijskih poslanskih skupinah Svoboda, SD in Levica menijo, da SDS z vložitvijo podpisov za začetek postopkov za razpis zakonodajnega referenduma o spremembah zakona o vladi želi zavlačevati postopek formiranja nove vlade. Tri nova ministrstva ustanavljajo, saj želijo poskrbeti za sožitje generacij in podnebne spremembe, pravijo v Svobodi.

Vodja poslanske skupine Svoboda Borut Sajovic je v izjavi za medije dejal, da si želijo dati odgovor na zgodbo solidarne prihodnosti, na sožitje vseh generacij, tudi na podnebne spremembe. Znanje, znanost in razvoj pa nam bodo po njegovih besedah prinesli dodano vrednost. "Taktiziranja, politična preigravanja tega napredka ne prinašajo, jemljejo nam pa dragocen čas," je dejal. Obljubil je, da bodo dali vse od sebe, da najdejo ustrezne rešitve pri podražitvah hrane in energentov. "Prepričan sem, da se zgodba slabega polnjenja bencinskih rezervoarjev ne bo več ponovila," je dejala.

Vodja poslanske skupine SD Jani Prednik je v izjavi za medije dejal, da je prvič v zgodovini države na zakon o vladi vložen referendum. "Vsaka vlada ima možnost, da si organiziranje organizira sama," je poudaril. Dodal je, da se poslanec SDS Branko Grims "izgovarja" tudi na davkoplačevalski denar. ob tem je opozoril, da tudi referendum stane in se plačuje z davkoplačevalskim denarjem. Po njegovih informacijah se bodo podpisi začeli zbirati septembra, ko in če bo do referenduma prišlo, pa se bodo v stranki in koaliciji pogovarjali o strategiji.

Vodja poslanske skupine Levica Matej Tašner Vatovec pa je dejal, da je bila poteza SDS pričakovana in je jasen pokazatelj tega, da se SDS ni sprijaznila s porazom na volitvah. Vlada bo po njegovih besedah v tem času delala, kot je bilo zastavljeno. "Pač z malo več improvizacije pri usklajevanju teh novih področij," je dejal. Dodal je, da so referendumi sicer demokratično orodje, vendar gre v tem primeru po njegovem mnenju zgolj za zavlačevanje postopkov.

SDS je namreč včeraj vložila podpise državljanov za začetek postopkov za razpis zakonodajnega referenduma o spremembah zakona o vladi. Te so po njihovem mnenju problematične zato, ker povečujejo število ministrstev za tri, kar pomeni trikrat večje stroške, je na novinarski konferenci zatrdil poslanec SDS Branko Grims. Koliko podpisov državljanov so vložili, v SDS ne razkrivajo.