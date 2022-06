Pred poslanci tudi ustanovitev preiskovalne komisije o nezakonitem financiranju politične propagande v medijih

Nadaljevanje izredne seje

Janez Janša na obisku v oddaji Kdo vam laže? na Nova24TV

Poslanke in poslanci danes nadaljujejo izredno sejo. Na mizi bodo imeli več zakonodajnih predlogov s področja zdravstva, ki so jih na ustavni seji novega sklica DZ vložili v SDS, pa tudi odreditev parlamentarne preiskave za ugotavljanje domnevno nezakonitega financiranja strankarske politične propagande v medijih.

Preiskovalna komisija bi se na predlog koalicije osredotočila na obdobje od 13. marca 2020 do datuma odreditve preiskave. Med drugim bi preiskovala sum o nezakonitem financiranju kampanje strank za letošnje parlamentarne volitve preko delovanja izdajateljev medijev v (delni) lasti oziroma z vplivom političnih strank, članov organov strank in izdajateljev medijev v lasti subjektov iz tujine.

S predlogom sprememb zakona o zdravstvenem varstvu varstvu in zdravstvenem zavarovanju pa želijo v SDS zmanjšati obseg administrativnih nalog družinskih zdravnikov, z zakonom o zdravstveni dejavnosti pa zagotoviti kontinuiteto obravnave bolnikov, ki se zdravijo pri koncesionarjih.

Na poslanskih klopeh bo tudi predlog zakona SDS o obveznem testiranju funkcionarjev na prepovedane droge. Vzeli bi vzorce las, urina ali krvi, funkcionarji pa bi se testiranja morali udeležiti enkrat letno.

Predvidoma bo DZ obravnaval tudi nekaj zakonodajnih predlogov, ki so jih pripravili v poslanski skupini NSi, in sicer predloge novel zakonov o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in o urejanju trga dela.