Odpovedali so se Trumpu

Sramota republikanske stranke

Donald Trump

© Gage Skidmore / Flickr

Skrajno konservativni ameriški časnik Washington Examiner je v sredo republikance v ZDA pozval, naj se odkrižajo nekdanjega predsednika Donalda Trumpa, ki po njihovem ni primeren za predsedniški položaj, in naj se osredotočijo na iskanje drugih predsedniških kandidatov.

Washington Examiner se je tako odzval na torkovo zaslišanje pred odborom, ki preiskuje napad Trumpovih privržencev na kongres 6. januarja lani. Na zaslišanju je pričala nekdanja izvršna asistentka bivšega šefa kabineta pri Trumpu, Cassidy Hutchinson, ki je Američanom predstavila verjetno najbolj neuravnovešeno podobo Trumpa doslej.

Hutchinsonova je med drugim povedala, da je Trump v ihtavem besu metal hrano v steno Bele hiše, ter da je 6. januarja lani skušal zgrabiti volan predsedniške limuzine in skušal daviti agenta tajne službe, ker ga ni hotel peljati proti kongresu, kjer so se zbrali njegovi privrženci.

Povedala je tudi, da je bil besen, ker množica na njegovem zborovanju pred napadom na kongres ni bila dovolj velika, in je zahteval od tajne službe, naj preneha nadlegovati oborožene podpornike. "Kaj me briga, če imajo orožje, saj niso prišli napadat mene," naj bi dejal Trump.

"Njeno pričanje bi moralo biti posmrtni zvon za Trumpovo politično kariero. Trump ni primeren, da bi bil kjerkoli blizu oblasti," piše Washington Examiner, ki ob tem Hutchinsonovo opisuje kot konservativno Trumpovo podpornico in vernico, vsaj do napada na kongres.

"Kredibilno je opisala, da so se v Beli hiši zavedali, da lahko zborovanje 6. januarja postane nasilno. Ponovila je, da se Trump ni le zavedal, da je življenje podpredsednika Mika Pencea ogroženo, ampak da je celo nihal med brezbrižnostjo in odobravanjem nevarnosti zanj," še navaja Washington Examiner.

"Njeno pričanje je potrdilo uničujočo podobo Trumpa kot nestabilnega in povsem brezbrižnega do svoje zaprisežene dolžnosti, da omogoči miren prenos oblasti. Nobeno presenečenje ni, da so se člani njegovega kabineta pogovarjali o tem, da ga v skladu s 25. amandmajem k ustavi odstranijo z oblasti."

"Trump je sramota in republikanci imajo daleč boljše kandidate za vodenje stranke v letu 2024. Nihče ne bi smel misliti drugače ali ga še kdajkoli podpirati," sklene časnik Washington Examiner.