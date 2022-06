Rusija z vstopom Švedske in Finske v Nato nima težav

Putin obsodil Nato, da želi uveljaviti svojo prevlado

Ruski predsednik Vladimir Putin

© Mikhail Klimentyev / Presidential Press and Information Office / TASS

Ruski predsednik Vladimir Putin je v sredo ob obisku Turkmenistana dejal, da Rusija nima težav z vstopom Švedske in Finske v zvezo Nato. Vseeno pa je obsodil imperialne ambicije Nata in ga obtožil, da želi s konfliktom v Ukrajini uveljaviti svojo prevlado. Prav tako je zatrdil, da "posebna vojaška operacija" poteka metodično in po načrtih.

"S Švedsko in Finsko nimamo takšnih težav, kot jih imamo z Ukrajino, zato nas nič ne moti, če se državi pridružita zvezi Nato. To je namreč njuna odločitev," je Putin dejal na novinarski konferenci ob obisku v turkmenistanski prestolnici Aškabad.

Vseeno je opozoril, da v kolikor bodo na Švedskem in Finskem nameščeni vojaški kontingenti in vojaška infrastruktura, se bo Rusija morala enakovredno in ustrezno odzvati, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Kljub temu, da ni izrazil izrecnega nasprotovanja članstvu Švedske in Finske v Natu, pa je Putin obsodil "imperialne ambicije" zavezništva in ga obtožil, da želi s konfliktom v Ukrajini uveljaviti svojo prevlado.

"Ukrajina in blaginja ukrajinskega ljudstva nista cilj Zahoda in Nata, temveč sredstvo za obrambo lastnih interesov. Voditelji članic Nata želijo zgolj uveljaviti svojo prevlado, svoje imperialne ambicije," je opozoril in dodal, da Nato in predvsem ZDA že dolgo potrebujejo zunanjega sovražnika, okoli katerega lahko združijo svoje zaveznike in interese.

Tudi v sredo je Putin ponovno zatrdil, da "posebna vojaška operacija" Kremlja v Ukrajini poteka mirno, metodično in po načrtih. "Vojaki napredujejo in dosegajo mejnike, ki so določeni za vsako fazo teh vojaških prizadevanj," je še dodal.

Ponovil je, da je glavni cilj invazije "osvoboditev" Donbasa, "zaščita" njegovih prebivalcev in ustvarjanje pogojev, ki bodo zagotovili varnost Rusije, ter dodal, da Nato želi Ukrajino spremeniti v protirusko mostišče.

Vseeno pa ruski predsednik ni želel komentirati, koliko časa bodo še trajali spopadi, saj se mu trenutno zdi napačno postavljati kakršne koli roke, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Ruske vojake je označil za junake, o katerih bi bilo treba pisati pesmi in jim v čast postavljati spomenike. Te pripombe prihajajo v času, ko ukrajinski in mednarodni strokovnjaki dokumentirajo številna grozodejstva nad civilisti, ki so jih domnevno zagrešili ruski vojaki.

V svojem govoru je Putin zavrnil tudi odgovornost ruskih sil za napad na nakupovalno središče v ukrajinskem mestu Kremenčuk v začetku tedna, v katerem je bilo ubitih 20 ljudi. Pri tem je poudaril, da ruska vojska ne napada nobenega objekta civilne infrastrukture in da nihče med njimi ne strelja kar tako, naključno.

"Imamo vse možnosti, da vemo, kaj se kje nahaja. Običajno se takšni napadi izvajajo na podlagi obveščevalnih podatkov o ciljih in z zelo natančnim orožjem," je še dodal Putin.