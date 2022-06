Nova24TV ščuva k oboroženemu spopadu med državljani

Tomašič o tem, da bi bilo novo oblast treba zrušiti s silo

Voditelj oddaje Kdo vam laže? Boris Tomašič

© Nova24TV

Komentatorska oddaja »Kdo vam laže« na Janševi Nova24TV je gotovo ena najbolj brutalno hujskaških v slovenskem medijskem prostoru. Lahko sicer privzamemo, da je funkcija omenjene televizije, katere direktor je Boris Tomašič, sicer tudi voditelj omenjene oddaje, predvsem v širjenju grobe politične propagande, ki jo že od same ustanovitve tega medija izvaja stranka SDS, ne da bi bila pri tem kakorkoli kaznovana.

Oddaja, ki je bila na sporedu 28. junija letos, bi morala močno zanimati tudi anemične slovenske tožilce, saj je v njem prišlo tudi do naslednjega pogovora spodaj.

Gledalec: »Pozivam vse Slovence, da se pripravijo za boj, za boj, da nazaj dobimo Slovenijo! Tisti, ki imate orožje doma, ne ga predati policiji! Tisti, ki ga nimamo, si ga bomo nabavili. Da se obračunamo. Ker drugega ni. Ker sila zahteva silo. To bi jaz povedal, nič drugega. Hvala lepa.«

Boris Tomašič: »Hvala lepa, ja, glejte. Jaz sem že pred časom rekel: prišli so s krvjo na oblast, očitno bodo z oblasti samo na silo šli. Bojim se, da bo to res, ker drugače vidite, kaj delajo in nas bodo podjarmili in ni zastonj Cankar pisal, da smo hlapci, če bomo to dovolili.«

SAMaUOkCXpM

Gledalec Janševe televizije je neposredno ščuval k uporabi nasilja in k oboroževanju na podlagi političnih prepričanj, k temu pa ga je zelo neposredno spodbudil sam voditelj oddaje in obenem direktor televizije. Z njim je globoko soglašal.

V 297. členu Kazenskega zakonika piše: »Kdor javno spodbuja ali razpihuje sovraštvo, nasilje ali nestrpnost, ki temelji na narodnostni, rasni, verski ali etnični pripadnosti, spolu, barvi kože, poreklu, premoženjskem stanju, izobrazbi, družbenem položaju, političnem ali drugem prepričanju, invalidnosti, spolni usmerjenosti ali katerikoli drugi osebni okoliščini, in je dejanje storjeno na način, ki lahko ogrozi ali moti javni red in mir, ali z uporabo grožnje, zmerjanja ali žalitev, se kaznuje z zaporom do dveh let. (…) Če je dejanje iz prejšnjih odstavkov storjeno z objavo v sredstvih javnega obveščanja ali na spletnih straneh se s kaznijo iz prvega ali drugega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorni urednik oziroma tisti, ki ga je nadomeščal, razen če je šlo za prenos oddaje v živo, ki ga ni mogel preprečiti ali za objavo na spletnih straneh, ki uporabnikom omogočajo objave vsebin v dejanskem času oziroma brez predhodnega nadzora.«

Pričakovati smemo najmanj troje: da se bo ob tem dogodku oglasilo Društvo novinarjev Slovenije in ga obsodilo. Slovenski medijski mainstream se po dveh dnevih ni odzval. Dalje: da bodo tožilci po uradni dolžnosti začeli postopek zoper gledalca in voditelja oddaje Borisa Tomašiča zaradi javnega spodbujanja sovraštva in nasilja med državljani s pomočjo orožja. Nato, da bodo politične stranke vladajoče koalicije in opozicije obsodile ščuvanje k fizičnemu oboroženemu spopadu. In končno, sicer najmanj verjetno, da bo apeliranje k nasilju in krvoprelitju obsodila tudi stranka SDS, ki sponzorira svojo televizijo. Na predsednika Boruta Pahorja, ki ni moralna avtoriteta, že dolgo nihče več ne računa.

**Avtorjev komentar je bil najprej objavljen na spletnem blogu IN MEDIA RES**