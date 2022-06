»Odločitev sem sprejel po mesecu neznosnih političnih pritiskov«

Milan Krek se poslavlja

Milan Krek

© Anže Malovrh / STA

Direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) Milan Krek je v odstopni izjavi, ki jo je pridobila STA, zapisal, da je odločitev sprejel "po mesecu neznosnih političnih pritiskov, ki so jih predstavniki oblasti ter njihovi odposlanci izvajali" nad njim po menjavi vlade. Meni, da bi z vztrajanjem na funkciji povzročil škodo NIJZ.

Da je Krek odstopil, je STA neuradno izvedela že v sredo, danes pa uradna potrditev o njegovem odstopu prihaja tudi iz dnevnega reda današnje izredne seje sveta NIJZ, po katerem se bodo seznanili s Krekovo odstopno izjavo. Na mizi bodo imeli tudi imenovanje v. d. generalnega direktorja NIJZ. Po neuradnih informacijah naj bi svet na to mesto imenoval Branka Gabrovca, sicer tudi zaposlenega na NIJZ in mariborski fakulteti za zdravstvene vede, ki v koalicijski stranki SD predseduje odboru za zdravje.

Kot je Krek zapisal v odstopni izjavi, je na mestu direktorja vztrajal tako dolgo, ker je mnenja, "da se politika ne bi smela vmešavati v imenovanje direktorja NIJZ in bi moral biti izbran na razpisu in delati cel mandat, kar bi zagotavljalo ciklični razvoj NIJZ".

Meni, da bi v tem trenutku z vztrajanjem na funkciji povzročal škodo NIJZ zaradi "nadaljnjega blatenja v javnosti in posledično zbujanjem dvoma v sporočila in priporočila NIJZ". V luči ponovnega porasta koronavirusnih okužb je to škoda, ki je noben specialist javnega zdravja ne bi želel povzročiti. "Ker ne vidim drugega izhoda, moram kljub vsemu odstopiti," je dodal.

Napovedal je še, da bo po temeljitem razmisleku verjetno sprožil ustrezna pravna sredstva zoper vpletene, "ker je tovrstno vedenje oseb na oblasti nesprejemljivo kot tudi kaznivo".

Informacije, da Krek namerava odstopiti, so v medijih sicer zaokrožile v začetku junija. Za STA je tedaj povedal, da politika pritiska nanj, naj odstopi, a da tega ne namerava storiti. Na položaj namreč ni bil imenovan politično, ampak na podlagi strokovnih kompetenc, je zagotovil.

Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan pa je večkrat pojasnil, da ne uživa njegovega zaupanja, a da je morebitna razrešitev v pristojnosti sveta NIJZ.

Svet zavoda je za vršilca dolžnosti direktorja NIJZ imenoval Branka Gabrovca.