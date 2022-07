Apel k oboroženemu spopadu med državljani obsodili celo v SDS

Čeprav so od njega minili že trije dnevi, je medijsko zanimanje povzročil šele nastop poslanke Gibanja Svoboda Mojce Šetinc Pašek

Škandalozen apel k oboroženemu spopadu med državljani, kar nesporno šteje za obliko neposrednega spodbujanja k nasilju in se mu je z veseljem pridružil voditelj oddaje Boris Tomašič v oddaji »Kdo vam laže?« na Nova24TV, ni bil posebno odmeven v množičnih medijih. Uredniki že vedo, zakaj, toda bilo bi prav, da bi za njihovo stališče, čemu raje izbrati ignoranco, izvedela tudi javnost.

Čeprav so od njega minili že trije dnevi, je medijsko zanimanje povzročil šele nastop poslanke Gibanja Svoboda Mojce Šetinc Pašek, ki je včeraj posnetek pogovora iz oddaje predvajala kar preko svojega mobilnika na seji državnega zbora med razpravo o odreditvi parlamentarne preiskave za ugotavljanje nezakonitega financiranja političnih strank. Okoliščina je bila primerna, saj se financiranje nanaša tudi na medije iz imperija stranke SDS, med katere sodi njihova paradna Nova24TV.

»Ta pogovor, ki ščuva k nasilnemu pregonu vlade z oblasti, je, milo rečeno, srhljiv in je tudi že predan policiji. Ščuvanje k nasilju je namreč hudo kaznivo dejanje in to veste tudi vi, ne samo mi, vsi v tem zboru to vemo. Dva dni nazaj smo v tem zboru govorili o totalitarnih režimih, o grozi totalitarnih režimov, o političnem nasilju. Zdaj k temu ščuvajo na vaši Nova 24 TV,« je poslanka izzvala kolege iz SDS po predvajanju posnetka, ki mu je sledila krajša razprava.

Poslanca SDS obsodila hujskanje k nasilju

O dogodku sem pisal in tudi objavil posnetek, nekaj kasneje sta ga, izključno zaradi nastopa omenjene poslanke, zaznala portal N1 in POP TV oziroma 24ur.com. Predvajanje v parlamentu je predsednico državnega zbora Urško Klakočar Zupančič pripeljalo do tega, da je, po vsem sodeč zaradi šokantnosti izrečenih besed, prekinila omenjeno sejo državnega zbora za petnajst minut.

Presenetljivo je v razpravi prišlo do distanciranja do hujskaškega poziva, ki je očitno vendarle šel čez mero sprejemljivega celo za vodjo poslanske skupine SDS Jelko Godec: »V Slovenski demokratski stranki, vsaj poslanci v tem delu, ki danes sedimo tu oziroma ki smo poslanci Slovenske demokratske stranke, ostro obsojamo kakršnokoli nasilje ali pozive k nasilju, ki so bili tudi danes prebrani oziroma predvajani.«

Na podobne način je apel k nasilju zavrnil Žan Mahnič in povedal, da je posnetek »nagnusen in vsega obsojanja vreden«. Ob tem je podučil Tomašiča in obžaloval, da ta ni prekinil telefonskega pogovora, nato pa je takoj uvedel relativizacijo v samo obsodbo: »Ampak dajmo imeti iste vatle. Verjamem, da tudi vi, predvsem tisti, ki ste že kdaj govorili v parlamentu, dobivate takšne ali drugačne opazke, žalitve, grožnje. Tudi mi jih. Mislim, da praktično ni poslanca, ki se je kdaj v parlamentu oglasil, kaj naglas povedal, sploh bolj polemično, da ne bi dobil kakšne grožnje ali pa kakšne takšne opazke.«

Razpravo je s tem manipulativno usmeril v drugo sfero osebnih žalitev in diskreditacij, kar z apeli k državljanskemu spopadu res nima nič skupnega. Na drugi strani je poslanski kandidat SDS Davorin Kopše na tviterju ugotavljal, da so se pred 31 leti z orožjem uprli diktaturi in jo nadomestili z demokracijo, kar pomeni, da »če bo treba, bomo vajo ponovili«. S tem se je solidariziral z apelom k oboroženemu spopadu.

Za katero kaznivo dejanje gre?

Posebnih odzivov političnih strank ni bilo in ironično jih je v največ primerih prehitela celo SDS. Sam sem že nakazal, zakaj je po mojem razumevanju omenjeno dejanje oblika spodbujanja nasilja, sovraštva in nestrpnosti po 297. členu Kazenskega zakonika. Novinarji POP TV poročajo, da bi lahko po mnenju policije šlo tudi za kaznivo dejanje veleizdaje (348. člen govori o ogrožanju obstoja Republike Slovenije s silo ali grožnjo ali s tem, da se poskuša spremeniti njeno ustavno ureditev ali strmoglaviti najvišje državne organe) ali za ščuvanje k nasilni spremembi ustavne ureditve, ki je povezano s prvim (359. člen). V vseh primerih bi se izrečene besede morale preganjati po uradni dolžnosti.

Kako se je branil Tomašič

Voditelj Boris Tomašič je včeraj na Nova24TV zanikal, da bi apeliral k nasilju, »je pa zanimivo, kdo vse se je prepoznal v izjavi, da so prišli s krvjo na oblast«, kot je kasneje provociral na tviterju. Po njegovem gre v ozadju za »politično usmerjanje policije in drugih institucij na enega zadnjih svobodnih medijev v državi«.

Zanikanje, da nikoli ni pozival k nasilju, ampak je »vedno zagovarjal nasprotna stališča«, zveni popolnoma deplasirano in neverodostojno. Sam se je zato razglasil za žrtev zlonamernih interpretacij, ki so jih po njegovem sprožili »svobodnjaki«, saj se »bojijo nezadovoljstva in mirnih shodov«.

Svojo neprepričljivo obrambo je končal z igranjem žrtve: »Zato me skušajo utišati. Ne bo jim uspelo.« Naj spomnim, da morata po 297. členu Kazenskega zakonika za kaznivo dejanje spodbujanja sovraštva in nasilja odgovarjati storilec in tudi odgovorni urednik, v primeru Nova24TV je to Marko Puš. Če se bodo tožilci odločili za pregon, bi po tem členu morali preganjati gledalca, voditelja in omenjenega odgovornega urednika.

Po poročanju 24ur.com se je odzvala tudi Agencija za komunikacijska omrežja in storitve republike Slovenije in sporočila, da bo v zvezi z zapisanim pristopila k uvedbi postopka inšpekcijskega nadzora, kjer bo ugotavljala, ali gre za spodbujanje k nestrpnosti. Omenjena agencija se je že odzvala lani po rasističnem nastopu Norme Brščič v oddaji Faktor na TV3 in kasneje v postopku inšpekcijskega nadzora televizijskemu programu TV3 naložila, da preneha s spodbujanjem rasne neenakopravnosti ter izzivanjem rasnega sovraštva in nestrpnosti. Kasneje je voditeljica odstopila.

Sicer pa spodbujanje k oboroženemu spopadu očitno znova ni kaliber dogodka, ki bi pritegnil domač medijski mainstream. Slovenske novice je pod naslovom »Drama v parlamentu: predsednico je tako pretresel, da je prekinila sejo« prepričalo predvsem, zakaj je predsednica parlamenta prekinila sejo zaradi svoje pretresenosti – ampak omenjeni tabloidni časopis trenutno iz dovolj znanih razlogov najbolj zanima ona osebno.

RTV Slovenija, Delo, Dnevnik in Večer, če naštejem le nekatere največje, so se poročanju o dogodku in seveda s tem tudi problematizaciji hujskanja k nasilju odpovedali in je v treh dnevih po dogodku niso zmogli, s čimer ima govorica sovraštva in nasilja pri nas posredno še bolj odprto pot.

**Avtorjev komentar je bil najprej objavljen na spletnem blogu IN MEDIA RES**