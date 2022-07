Hojs posmehljivo o srbskih navijačih in Goranu Dragiću

Nekdanji notranji minister Aleš Hojs in podpredsednik stranke SDS je ob tekmi iznašel svojo ksenofobno formulo, da se cinično posmehuje prav Dragiću in njegovim soigralcem

Slovenska košarkarska reprezentanca je visoko ugnala Hrvaško v petem kolu kvalifikacij za svetovno prvenstvo leta 2023, s čimer si je zagotovila uvrstitev v drugi krog. Zvezdi dvoboja sta bila gotovo Luka Dončič in vsaj toliko Goran Dragić, ki je pred tekmo večkrat napovedal, da bo odigral svojo zadnjo tekmo na domačih tleh.

Nekdanji notranji minister Aleš Hojs in podpredsednik stranke SDS, sicer velik ljubitelj v rumene jopiče oblečenih neonacistov, je ob tekmi iznašel svojo ksenofobno formulo, da se cinično posmehuje prav Dragiću in njegovim soigralcem: »Izbira Gorana Dragića in naših košarkašev, da svojo poslovilno tekmo odigra proti Hrvaški, je bila odlična. Ne smem pomisliti, da bi izbira bila Srbija in bi, tako kot na zadnji tekmi naših nogometašev v Stožicah, več kot polovica gledalcev navijala za Srbijo in vihtela jugo zastave.«

Kaj nam želi vedno prostaški politik na odhodu v službo zunaj nje povedati? Da je cinično razpoloženi nacionalist in ksenofob, ki ga očitno mora motiti že Dončićevo in Dragićevo poreklo, čeprav sta rojena v Sloveniji. Še bolj pa ga je nemiren zaradi slovenskih državljanov zanj napačnega priimka, za katere je predpostavil, da bodo med gledalci in večinsko navijali za nasprotnika: ti so primarni cilj njegove zajedljivosti ob vpeljani tihi premisi, da bi po njegovem tako rekoč izdali domoljubna čustva in navijali za Srbijo.

Gotovo sta nestrpnost in cinizem ključna elementa v temelju psihopolitike njegove radikalne stranke in tokrat se je bivši minister domislil, da bi v celofanu humorja zaigral na preverjene strune nacionalističnega domoljubja in z njim povezano logiko narodnostnega izključevanja. Kar mu je uspelo in prislužil si je več kot 500 pomenljivih všečkov. Ob tem se spomnimo, da so slabi dve leti nazaj ravno Hojsa v »njegovi« Demokraciji razglasili za Luko Dončića – v luči opisanega stališča res nerodno dejstvo. Morda pa v glasilu SDS računajo na srbske bralce?

**Avtorjev komentar je bil najprej objavljen na spletnem blogu IN MEDIA RES**