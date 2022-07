New York želi pravico do splava zapisati v ustavo zvezne države

Zakonodaja zvezne države sicer že dovoljuje splav, ta poteza pa bi pomenila še dodatno pravno zaščito

Protest pred odločitvijo vrhovnega sodišča o zadevi Roe proti Wade

© Profimedia

Ameriška zvezna država New York je v petek začela postopek zapisa pravice do umetne prekinitve nosečnosti in dostopa do kontracepcije v ustavo zvezne države. Zakonodaja zvezne države New York sicer že dovoljuje splav, ta poteza pa bi pomenila še dodatno pravno zaščito za ta poseg, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Senat zvezne države New York je napredoval pri prvem sprejetju spremembe, s katero želi v ustavo zvezne države vključiti pravico do umetne prekinitve nosečnosti in pravico do kontracepcije," je sporočil newyorški senat.

Namen spremembe je tudi "posodobiti obstoječi amandma o enakih pravicah in razširiti sedanjo zaščito na več novih skupin, med drugim na podlagi spola, invalidnosti, narodnosti, etnične pripadnosti in starosti," je navedeno v predlogu.

Po sprejetju v senatu bo zakonodajni predlog poslan v državno skupščino New Yorka, kjer naj bi bil po pričakovanjih prav tako sprejet. Volivci bodo nato o njem glasovali neposredno na referendumu, navaja AFP.

Vrhovno sodišče ZDA je leta 1973 v primeru Jane Roe proti teksaškemu okrožju Wade sklenilo, da imajo ženske po vsem ozemlju ZDA pravico do umetne prekinitve nosečnosti, s čimer je razveljavilo vrsto zakonov posameznih zveznih držav proti splavu.

Od tedaj so se nasprotniki splava, ki pravijo, da zagovarjajo pravico nerojenih do življenja, borili za odpravo te odločitve.

Prejšnji mesec se jim je želja uresničila, ko je nova konservativna večina na vrhovnem sodišču razveljavila odločitev v primeru Roe proti Wade. Odločitev je bila splošno pričakovana, vendar je kljub temu sprožila proteste po vsej državi in povzročila številne obsodbe tudi drugod po svetu.

Z odločitvijo je bila zveznim državam vrnjena pristojnost, da same določajo pravila o splavu, in pričakuje se, da jih bo kar polovica prepovedala ali strogo omejila splav. Druge države so medtem obljubile, da bodo varovale to pravico, pa tudi druge pravice, kot so poroke istospolnih parov.