Vladni zakon o RTV Slovenija bi obravnavali po nujnem postopku

Predlog je bil v zakonodajni postopek vložen v petek

Zbor novinarjev pred hišo TV Slovenija (na levi nekdanja novinarka Mojca Šetinc Pašek, ki je prestopila med politike in je tudi prva podpisnica pod novim predlogom zakona o RTV Slovenija)

Kolegij predsednice državnega zbora bo v torek obravnaval predlog, da se novela zakona o RTVS obravnava po nujnem postopku. Predlog je v zakonodajni postopek v petek vložila vlada.

Ministrica za kulturo Asta Vrečko je takrat pojasnila, da je zakon "nadgradnja" zakona, ki so ga vložili poslanci koalicije in povzema iniciative civilne družbe. Vlada predlaga spremembe upravljanja in vodenja zavoda z uvedbo sveta RTV Slovenija, v katerem bodo imeli odločilno vlogo civilna družba in zaposleni. Uvaja se tudi štiričlanski upravni organ, v katerem bo tudi delavski direktor. Na ta način želijo po besedah Vrečkove uvesti samoupravljanje zaposlenih pri RTV Slovenija, politika pa se s tem umika.

Predsednik vlade Robert Golob pa je poudaril, da je depolitizacija RTV Slovenija nujna še pred poletjem. Če bo prišlo do zavlačevanja opozicije, pa bodo razmislili tudi o drugih ukrepih, da bi rešili "agonijo RTV Slovenija".

Predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič bo v prihodnjih dneh opravila tudi posvet z vodji poslanskih skupin o delu v državnem zboru, so za STA potrdili v državnem zboru. Pogovor bo med drugim tekel o tem, kako voditi nadzor nad prisotnostjo in navzočnostjo na sejah. Za to se je odločila po četrtkovi burni razpravi, ko je na seji naštela odsotne poslance, ki se za to niso opravičili. Vodja poslanske skupine SD Jani Prednik je predsednico opomnil, da ni nad poslanci, pač pa le prva med enakimi.