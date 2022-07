Palestinci ZDA predali kroglo, ki je ubila novinarko Al Jazeere

Za njeno smrt so palestinska stran, Al Jazeera in Katar obtožili izraelsko vojsko

Novinarka katarske televizije Al Jazeera Širin Abu Akleh

© Zajem zaslona

Kroglo, ki je maja ubila palestinsko-ameriško novinarko katarske televizije Al Jazeera Širin Abu Akleh, so Palestinci predali ameriškim forenzičnim strokovnjakom. Ti naj bi ugotovili, ali je kroglo resnično izstrelil izraelski vojak, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Palestinske oblasti so pred predajo prejele zagotovilo, da na krogli ne bo narejenih nobenih sprememb in da bo vrnjena, kakor hitro bo končana preiskava, je za AFP dejal palestinski generalni tožilec Akram al Hatib. Kroglo so Palestinci predali ZDA, niso pa se strinjali, da bi prišla v roke Izraela, sicer tesnega zaveznika ZDA.

51-letna novinarka Abu Akleh je bila ubita med poročanjem s prizorišča racije izraelske vojske v palestinskem begunskem taborišču Dženin na območju zasedenega Zahodnega brega. Palestinsko zdravstveno ministrstvo je takrat sporočilo, da je bila ustreljena v glavo, ranam pa je podlegla kmalu po prihodu v bolnišnico. Ko je bila ubita, je nosila čelado in zaščitni jopič z napisom, da je novinarka.

Za njeno smrt so palestinska stran, Al Jazeera in Katar obtožili izraelsko vojsko. Da so jo ubile izraelske sile, je sklenil tudi urad ZN za človekove pravice, v to smer je pokazalo tudi več novinarskih preiskav. Izrael obtožbe zanika.

Ameriški državni sekretar Antony Blinken je prejšnji mesec obljubil, da bodo odgovorni kaznovani za smrt novinarke, ne glede na to v katero smer bo peljala preiskava. "Želimo neodvisno, kredibilno preiskavo. Ko bo do te preiskave prišlo, bomo sledili dejstvom, kamor koli peljejo," je dejal.

