Vlada in sindikati javnega sektorja začenjajo pogajanja

Izhodišča za pogajanja je vlada sprejela v petek

Eden od preteklih protestov sindikatov javnega sektorja

© Borut Krajnc

Predstavniki vlade in sindikatov javnega sektorja bodo popoldne začeli pogajanja. Kot so se dogovorili na uvodnem srečanju pred dvema tednoma, naj bi takoj pristopili k iskanju rešitev glede usklajevanja vrednosti plačnih razredov in višine poračuna letošnjega regresa.

Izhodišča za pogajanja je vlada sprejela v petek, a podrobnosti ni razkrila. Ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik pa je že po uvodnem srečanju napovedala, da bodo prve rešitve poskušali doseči do oktobra letos. Zatem naj bi se lotili zahtevnejših vprašanj, odprave uravnilovke v prvi tretjini plačne lestvice in porušenih plačnih razmerij.

Tudi v sindikatih potekajo priprave na začetek pogajanj. V Konfederaciji sindikatov javnega sektorja Slovenije so se sestali v petek in po besedah vodje konfederacije Branimirja Štruklja so stališča bolj ali manj usklajena. V drugi pogajalski skupini, ki jo vodi Jakob Počivavšek, pa se bodo sestali danes pred pogajanji.

So pa že dlje časa znane njihove zahteve glede višine letošnjega regresa. Ta mora biti po zakonu o delovnih razmerjih izplačan najmanj v višini minimalne plače (letos 1074,43 evra bruto). V konfederaciji zahtevajo, da se za javne uslužbence z nižjimi plačami, torej z osnovno plačo do 30. plačnega razreda, določi regres v višini 1500 evrov, za tiste v višjem plačnem razredu pa 1300 evrov. Skupina, ki jo vodi Počivavšek, medtem predlaga regres v višini 70 odstotkov povprečne plače v Sloveniji.