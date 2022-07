Predsedstvo SD na današnji seji o predsedniških volitvah in jesenskem kongresu

Na dnevnem redu pa bo tudi aktualno politično dogajanje

Predsednica SD Tanja Fajon se bo po napovedih podala po nov mandat na čelu stranke.

Predsedstvo SD bo na današnji seji razpravljalo o pripravah na jesenske lokalne in predsedniške volitve ter oktobrski kongres stranke, na katerem se bo predsednica SD Tanja Fajon po napovedih podala po nov mandat na čelu stranke. Na dnevnem redu pa bo tudi aktualno politično dogajanje.

Člani predsedstva SD bodo tako danes med drugim razpravljali o kandidatih za predsedniške volitve. Stranka se bo namreč, kot kaže, na predsedniške volitve podala s svojim kandidatom.

Fajon je v preteklem tednu v izjavi za medije izrazila prepričanje, da se glede na zgodovino, tradicijo in terensko mrežo stranke spodobi, da se ta na volitve poda s svojim kandidatom. Takšno stališče bo danes tudi podala članom predsedstva.

V stranki sicer za zdaj tečejo kandidacijski postopki, predsednica SD pa ocenjuje, da bi končno odločitev lahko sprejeli čez poletje.

Predsedstvo bo danes razpravljalo tudi o jesenskih lokalnih volitvah, Fajon računa, da bodo tudi na teh dosegli dober rezultat. V stranki pospešeno sestavljajo tudi kandidatne liste, je zatrdila.

SD pa jeseni čaka tudi volilni kongres. Statut stranke stranke namreč določa, da se na volilnem kongresu v šestih mesecih po volitvah v DZ opravijo volitve organov stranke.

Pogovor bo tako na predsedstvu tekel tudi o tem, Fajon pa je že napovedala, da bo na kongresu ponovno kandidirala za predsednico stranke. Računa na zadostno podporo, a poudarja, da so po volitvah v DZ opravili analize rezultata in če se bodo na kongresu odločili za kakršnekoli spremembe, bo temu sledila, da "pokažem verodostojnost in gremo z močno ekipo naprej".