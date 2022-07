V Tbilisiju množični shod za članstvo v EU in odstop vlade

Demonstranti so zahtevali odstop vlade in oblikovanje vlade narodne enotnosti, ki bi izvedla potrebne reforme, da Gruzija dobi status kandidatke za članstvo v EU

V gruzijski prestolnici je v nedeljo potekal množični shod, na katerem so udeleženci zahtevali odstop vlade, ker ji ni uspelo zagotoviti kandidature države za članstvo v EU. Pred poslopjem parlamenta v Tbilisiju se je zbralo več kot 35.000 ljudi, ki so blokirali glavno prometnico, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Demonstranti so zahtevali odstop vlade in oblikovanje vlade narodne enotnosti, ki bi izvedla potrebne reforme, da Gruzija dobi status kandidatke za članstvo v EU. Pri tem so mahali z zastavami Gruzije in EU ter peli državno himno, mnogi pa so nosili transparente z napisom Mi smo Evropa, še navaja AFP.

"Naše demonstracije so osredotočene na zgodovinski cilj evropske integracije Gruzije," je v nagovoru množici povedal eden od organizatorjev shoda, ugledni pisatelj in aktivist Laša Bugadze. Kot je dejal, je bil odziv vlade na njihove konstruktivne, miroljubne in nenasilne proteste povsem neustrezen.

Po nedeljskem shodu je več sto demonstrantov ostalo pred vladnim poslopjem, da bi tam prenočili, je poročal novičarski portal Newsgeorgia. Za danes je predvideno srečanje s premierjem Iraklijem Garibašvilijem, čigar odstop zahtevajo demonstranti, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Tokratne demonstracije so bile že tretje v zadnjih nekaj tednih v tej državi. Najbolj množične demonstracije, ki so jih organizirale prodemokratične skupine ob podpori opozicijskih strank, so potekale 20. junija, ko se je zbralo najmanj 120.000 ljudi.

Demonstranti vlado krivijo za to, da njihova država za razliko od Ukrajine in Moldavije ni dobila statusa kandidatke za članstvo v EU. Voditelji EU so na zasedanju konec junija Gruziji sicer priznali evropsko perspektivo, status kandidatke pa so ji pripravljeni podeliti, ko bo izvedla potrebne politične reforme.