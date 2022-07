Sodišče zavrnilo obtožbo zoper Ivana Vogrina

Nekdanji poslanec je bil obtožen zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic

Ivan Vogrin

© Borut Krajnc

Okrožno sodišče v Ljubljani je po poročanju medijev zavrnilo obtožbo zoper nekdanjega poslanca državnega zbora Ivana Vogrina, ki je bil leta 2015 skupaj z Ivanom Dolinškom obtožen zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic. Zlorabila naj bi sistem strokovne pomoči poslancem, zato je država zahtevala vračilo nekaj več kot 11.000 evrov.

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je jeseni 2012 preiskala porabo sredstev strokovne pomoči takratnemu nepovezanem poslancu Vogrinu in ocenila, da je pri tem deloval koruptivno.

Vogrin je dal 10. julija 2012 državnemu zboru predlog za sklenitev pogodbe s podjetjem Vinestra v lasti Dolinška za nudenje strokovne pomoči in svetovanje na področju financ in gospodarstva v višini 7875 evrov neto. Šest dni pozneje je državni zbor sklenil pogodbo, čez teden dni pa je Vogrin svojemu delodajalcu že dostavil potrdilo, da so bile storitve opravljene. Podoben manever naj bi izvedel še septembra 2012 za znesek 3870 evrov.

Zaradi domnevnih nepravilnosti je državno pravobranilstvo vložilo premoženjskopravni zahtevek zoper Vogrina in Dolinška, s katerim je država zahtevala vračilo nekaj več kot 11.000 evrov. Kot izhaja iz sodbe, ki jo je konec maja objavil portal Siol.net, je ljubljansko okrožno sodišče marca letos zavrnilo obtožbo in sodba je takrat tudi postala pravnomočna.

Na ljubljanskem okrožnem tožilstvu so po poročanju današnje izdaje časnika Slovenske novice pojasnili, da je pristojna tožilka po vseh izvedenih dokazih na glavni obravnavi ocenila, da obtoženima ni več mogoče z dokaznim standardom, ki se zahteva za obsodilno sodbo, dokazati kaznivih dejanj po obtožbi. Zato je obtožbo marca letos umaknila, sodišče pa je izdalo zavrnilno sodbo. Državo je s premoženjsko pravnim zahtevkom v višini 11.745 evrov napotilo na pravdo.