Streljanje v nakupovalnem središču na Danskem

Policija naj bi po streljanju aretirala 22-letnega Danca

© Zajem zaslona

V velikem nakupovalnem središču v danski prestolnici Koebenhavn so včeraj odjeknili streli. Po prvih navedbah policije na Twitterju je mrtvih in ranjenih več ljudi. Policija naj bi po streljanju aretirala 22-letnega Danca, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Vemo, da je več mrtvih," je novinarjem povedal vodja köbenhavnske policije Soren Thomassen, osumljenca, za katerega verjamejo, da je deloval sam, pa je opisal kot "etničnega Danca".

Do streljanja je prišlo proti večeru. Okoli 19.30 so bile ceste okoli nakupovalnega središča blokirane, podzemna železnica je bila ustavljena, nad njo pa je letel helikopter.

Do zob oborožen policist je preprečil opazovalcem, da bi se približali, domačinom pa vrnitev na svoje domove.

Po poročanju javne televizije DR so v bolnišnici zdravili najmanj tri osebe.

Očividci, ki jih po poročanju AFP navajajo danski mediji, so povedali, da so videli več kot 100 ljudi, ki so hiteli proti izhodu iz nakupovalnega središča, ko so se zaslišali prvi streli.

"Videli smo, da je veliko ljudi nenadoma steklo proti izhodu, nato pa smo zaslišali pok. Potem smo tudi mi zbežali iz Fielda," je za TV2 povedala Thea Schmidt, ki je bila v času napada v nakupovalnem središču.

Policija je ljudi v stavbi pozvala, naj počakajo v notranjosti na njihov prihod, druge pa naj se izogibajo območju.

Do streljanja je prišlo le nekaj več kot teden dni po tem, ko je oborožen moški streljal blizu gejevskega bara v Oslu na sosednjem Norveškem in pri tem ubil dva človeka in ranil 21 drugih.

4_7rCbKzu-M