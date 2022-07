Putin ruski vojski naročil nadaljevanje ofenzive v Ukrajini

Rusko topništvo naj bi v nedeljo med napredovanjem vojske proti Slovjansku ubilo šest civilistov

Ruski predsednik Vladimir Putin je danes obrambnemu ministru Sergeju Šojguju naročil, naj nadaljuje ofenzivo v Ukrajini, potem ko so ruske sile v nedeljo razglasile prevzem nadzora nad celotno regijo Lugansk. Ruske sile se zdaj usmerjajo proti mestu Slovjansk, so po poročanju nemške tiskovne agencije dpa sporočili iz generalštaba ukrajinske vojske.

"Vojaške enote, vključno z vzhodno in zahodno skupino, morajo opraviti svoje naloge v skladu s predhodno odobrenimi načrti," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP Putin dejal Šojguju in dodal, da morajo enote, ki so sodelovale v operacijah v Lugansku, sedaj "počivati in obnoviti svoje bojne zmogljivosti".

Ruskim enotam je Putin po navedbah britanskega BBC tudi čestital za zavzetje celotne regije Lugansk, prav tako pa naj bi dva generala odlikoval z nazivom "Junak Rusije".

"Rusi poskušajo vzpostaviti nadzor nad vasmi Bogorodične, Dolina in Mazanivka v smeri Slovjanska," je ukrajinski generalštab zapisal v svojem dnevnem poročilu o stanju na terenu. Vse tri vasi se nahajajo manj kot 20 kilometrov severno in severovzhodno od Slovjanska.

V ukrajinskem generalštabu so dodali še, da ruske enote poskušajo ukrajinsko vojsko potisniti za novo obrambno črto med kraji Siversk, Soledar in Bahmut. Ta tri mesta se nahajajo približno 30 do 40 kilometrov vzhodno od urbanega območja mest Slovjansk in Kramatorsk, zadnje ukrajinske vojaške utrdbe v Donbasu, še navaja dpa.

Po poročanju britanskega BBC naj bi rusko topništvo v nedeljo med napredovanjem vojske proti Slovjansku ubilo šest civilistov in jih poškodovalo 19.

Medtem je Moskva obtožila Kijev, da je v nedeljo izstrelila rakete na obmejno rusko mesto Belgorod in tam po besedah regijskega guvernerja Vjačeslava Gladkova uničila več deset stanovanjskih stavb. Ukrajinske oblasti teh navedb za zdaj niso komentirale.

Tiskovna predstavnica ukrajinskih sil na jugu države Natalija Gumenjuk je medtem po navedbah AFP danes sporočila, da ukrajinska zastava ponovno plapola na Kačjem otoku, potem ko je Ukrajina ponovno prevzela nadzor nad otokom, ki ga je Rusija zavzela v prvih dneh invazije.

"Vojaška operacija je bila končana in ozemlje je vrnjeno pod jurisdikcijo Ukrajine," je dodala Gumenjukova. Ob tem ni navedla, ali so se na otok vrnili tudi ukrajinski vojaki.