Novinarko Al Jazeere po navedbah ZDA najverjetneje ustrelile izraelske sile

Domnevno gre le za posledico tragičnih okoliščin

Novinarka katarske televizije Al Jazeera Širin Abu Akleh

© Al Jazeera / Zajem zaslona

Ameriške oblasti so danes sporočile, da je bila novinarka Al Jazeere Širin Abu Akleh najverjetneje ubita s streli z izraelskih položajev. Pri tem pa so dodale, da ni razloga za domnevo, da je bila ubita namerno, temveč gre po njihovem le za posledico tragičnih okoliščin, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ameriške oblasti med drugim niso mogle sprejeti niti dokončnega sklepa o izvoru krogle, ki je maja ubila palestinsko-ameriško novinarko in ki so jo v nedeljo izročile palestinske oblasti.

"Balistični strokovnjaki so ugotovili, da je bila krogla močno poškodovana, kar je preprečilo jasen zaključek," je dejal tiskovni predstavnik zunanjega ministrstva Ned Price po podrobni forenzični analizi, ki so jo opravili izraelski strokovnjaki v navzočnosti predstavnikov ZDA.

Ugotovitve preiskave pa je medtem že obsodila palestinska uprava. "Ne bomo dovolili poskusov prikrivanja resnice ali sramežljivega kazanja s prstom na Izrael," je na Twitterju zapisal visoki uradnik palestinske uprave Husein al Šejk.

Tudi družina novinarke je izjave, da ni mogoče ugotoviti, iz čigavega orožja je bila izstreljena krogla, označila za neverjetne. "Še naprej se bomo zavzemali za pravico za Širin ter za odgovornost izraelske vojske in vlade, ne glede na poskuse prikrivanja resnice," so dodali v izjavi.

51-letna novinarka Abu Akleh je bila ubita med poročanjem s prizorišča racije izraelske vojske v palestinskem begunskem taborišču Dženin na območju zasedenega Zahodnega brega. Palestinsko zdravstveno ministrstvo je takrat sporočilo, da je bila ustreljena v glavo, ranam pa je podlegla kmalu po prihodu v bolnišnico. Ko je bila ubita, je nosila čelado in zaščitni jopič z napisom, da je novinarka.

Za njeno smrt so palestinska stran, Al Jazeera in Katar obtožili izraelsko vojsko. Da so jo ubile izraelske sile, je sklenil tudi urad ZN za človekove pravice, v to smer je pokazalo tudi več novinarskih preiskav. Izrael obtožbe še vedno zanika.

Ameriški državni sekretar Antony Blinken je prejšnji mesec obljubil, da bodo odgovorni kaznovani za smrt novinarke, ne glede na to v katero smer bo peljala preiskava. "Želimo neodvisno, kredibilno preiskavo. Ko bo do te preiskave prišlo, bomo sledili dejstvom," je dejal.

