Odškodnina za oškodovane otroke staroselcev

Kanadska zvezna vlada in skupščina prvih narodov (AFN) sta v ponedeljek dosegli končni sporazum o poravnavi

Kanadska zvezna vlada in skupščina prvih narodov (AFN) sta v ponedeljek dosegli končni sporazum o poravnavi, v skladu s katerimi bo država izplačala odškodnino vsem tistim staroselcem, ki jih je oškodoval diskriminatorni sistem socialnega varstva otrok. Odškodnine naj bi se začele izplačevati prihodnje leto.

Po navedbah kanadske službe za staroselce je poravnava v skupni vrednosti 20 milijard kanadskih dolarjev (15 milijard evrov) največja v kanadski zgodovini, poroča kanadska javna radiotelevizija CBC. Sporazum morata zdaj odobriti še kanadsko sodišče za človekove pravice in zvezno sodišče. Slednje bo sporazum obravnavalo predvidoma septembra.

Enaka vsota bo predvidoma namenjena še reformi sistema služb, pristojnih za otroke in družine, a dokončen dogovor glede tega še ni bil sprejet.

Odškodnino bodo prejeli otroci prvih narodov v rezervatih in na Jukonu, ki so bili med 1. aprilom 1991 in 31. marcem 2022 odpeljani iz svojih domov. Prav tako bodo do nje upravičeni otroci, ki med letoma 1991 in 2017 niso bili deležni osnovnih javnih storitev ali pa so se soočali z zamudami pri dostopu do teh. Do odškodnine bodo upravičeni tudi starši in stari starši, ki skrbijo za v sporazumu omenjene skupine otrok.

"Upam, da bo sodni postopek za odobritev sporazuma hiter in da bodo ljudje in družine lahko dobili gotovost in rešitev, za katero so prosili."



Patty Hajdu,

ministrica za staroselce

Kanadsko sodišče za človekove pravice je leta 2016 razsodilo, da je treba vsakemu otroku pripadniku prvih narodov oziroma kanadskim staroselcev, ki je bil po nepotrebnem nameščen v rejništvo, plačati 40.000 dolarjev (30.000 evrov). "Upam, da bo sodni postopek za odobritev sporazuma hiter in da bodo ljudje in družine lahko dobili gotovost in rešitev, za katero so prosili," je v ponedeljek o tem dejala ministrica za staroselce Patty Hajdu, še navaja CBC.

V Kanadi so okoli 150.000 mladih Indijancev, Inuitov in Metisov v 139 internatih po državi, ki jih je v imenu vlade upravljala katoliška cerkev, prisilno šolali od 19. stoletja pa vse do 90. let prejšnjega stoletja. Tam so bili izolirani od svojih družin ter odrezani od svojega jezika in kulture. Učence so pogosto fizično in spolno zlorabljali, za kar se je staroselcem papež Frančišek aprila letos tudi javno opravičil.

Po podatkih kanadske posebne komisije za iskanje resnice in spravo je v teh internatih umrlo več kot 4000 otrok, vendar točno število ni znano. Na območju internatov so v zadnjih letih odkrili več kot 1200 neoznačenih grobov otrok, med drugim so do enega takšnih odkritij prišli julija lani, ko so našli približno 160 neoznačenih in nedokumentiranih grobov.

Omenjena komisija je ugotovila, da je Kanada nad staroselci izvedla kulturni genocid, kanadska vlada pa se je leta 2008 za pretekla dejanja tudi opravičila.