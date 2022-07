Ljudska koalicija zbrala podpise za razpis referenduma o zakonu o nalezljivih boleznih

Novela strožje kot doslej omejuje vlado pri vseh tistih ukrepih, ki bi lahko posegali v osnovne pravice posameznika

© Borut Krajnc

Predstavniki Ljudske koalicije bodo danes popoldne v DZ vložili pobudo za razpis referenduma o nedavno sprejeti noveli zakona o nalezljivih boleznih z več kot potrebnimi 2500 podpisi, so sporočili iz omenjene koalicije. Kritični so predvsem do "netransparentne in pred javnostjo načrtno umaknjene obravnave in izglasovanja" zakona.

DZ je novelo zakona z 49 glasovi za in 20 proti sprejel minulo sredo. Novelo so podprli v koaliciji, proti so glasovali v SDS, v NSi pa so se glasovanja vzdržali.

Novela strožje kot doslej omejuje vlado pri vseh tistih ukrepih, ki bi lahko posegali v osnovne pravice posameznika. Poleg tega uvaja institut parlamentarnega nadzora vladnih ukrepov. DZ se bo sprva seznanjal z morebitnimi vladnimi epidemičnimi ukrepi, pri podaljševanju ukrepov nad 30, 60 ali 90 dni pa bo o njih tudi glasoval.

Predlog novele zakona o nalezljivih boleznih so pripravili v Pravni mreži za varstvo demokracije, v zakonodajni postopek pa vložili koalicijski poslanci s prvopodpisano Janjo Sluga (Gibanje Svoboda).

Že pred glasovanjem so se pred DZ zbrali predstavniki Ljudske koalicije, ki združuje več skupin in gibanj, med drugim Združenje za naravni razvoj otrok, Gibanje Zdrava družba in Maske dol. Kritični so bili namreč do obravnave novele po skrajšanem postopku. "Do sprejemanja kakršnegakoli predloga zakona na področju nalezljivih boleznih po našem trdnem prepričanju ne more in ne sme priti, dokler ni izvedene neodvisne poglobljene analize dogajanja v preteklih dveh letih in izvajanih ukrepov," so takrat zapisali.

Kot kaže, jim je sedaj v predpisanem enotedenskem roku uspelo zbrati najmanj 2500 podpisov volivcev, ki so potrebni za vložitev pobude za razpis referenduma. Po napovedih jo bodo predstavniki Ljudske koalicije v DZ vložili danes ob 14.30.

Če bo pobuda vložena v skladu z zakonom, bo predsednica DZ določila rok, v katerem se zbirajo podpisi volivcev za podporo zahtevi za razpis referenduma. DZ referendum razpiše, če pobudnik predloži podpise podpore najmanj 40.000 volivcev.