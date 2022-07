Odbor za preiskavo napada na kongres čaka na odziv nekdanjega pravnika Bele hiše

Člani odbora pojasnjujejo, da se prostovoljno oglaša vse več sodelavcev nekdanjega predsednika ZDA

Odbor za preiskavo napada privržencev Donalda Trumpa na zvezni kongres ZDA 6. januarja lani je izdal poziv na zaslišanje nekdanjemu glavnemu pravniku Bele hiše Patu Cipolloneju. Člani odbora pa pojasnjujejo, da se prostovoljno oglaša vse več sodelavcev nekdanjega predsednika ZDA, ki želijo povedati svojo zgodbo.

Pandorino skrinjico naj bi odprlo šele javno zaslišanje nekdanje tajnice nekdanjega šefa kabineta Bele hiše Marka Meadowsa, Cassidy Hutchinson, ki je opisala, kako so se v Beli hiši zavedali, da z laganjem o izidu predsedniških volitev 2020 in poskusi ohranitve Trumpa na oblasti kršijo zakone.

Cipollone naj bi Hutchinsonovi sam dejal, da na vsak način skuša preprečiti nameravani Trumpov pohod na kongres, ker bodo vsi skupaj pristali v silnih težavah oziroma jih čaka zapor.

Odbor naj bi sedaj želel to izjavo slišati tudi neposredno od Cipolloneja. Hutchinsonova je povedala, da so se tega zavedali tudi v tajni službi, katere pripadniki Trumpa 6. januarja lani niso hoteli peljati do kongresa, zaradi česar naj bi skušal enega od njih celo daviti.

Po vsem, kar je odbor med zaslišanji predstavil doslej, je večini Američanov glede na ankete jasno, da bi moral Trump kazensko odgovarjati za svoja dejanja, vsi pa čakajo na to, kako se bo odločil pravosodni minister ZDA Merrick Garland.

Trumpa skoraj zagotovo čaka kazenski pregon v zvezni državi Georgii, ker je pritiskal na državne uradnike, da spremenijo izid volitev iz Trumpovega poraza v zmago, kar je na objavljenem posnetku.

Trump je tudi Hutchinsonovo doslej večkrat ostro napadel in grdo zmerjal, kar potrjuje njene besede o izpadih nekdanjega predsednika, ki naj bi med drugim ihtavo metal hrano v steno, ko je nekdanji pravosodni minister ZDA Bill Barr javno dejal, da na volitvah 2020 ni bilo nobenih prevar, ki bi lahko spremenile izid.

Trumpovi privrženci pa medtem nadaljujejo tudi grožnje pričam in članom odbora. Eden od dveh republikancev v odboru, Adam Kinzinger iz Illinoisa, je danes objavil tonske posnetke telefonskih klicev, v katerih mu grozijo s smrtjo.

Druga republikanka v odboru, Liz Cheney iz Wyominga, pa je v nedeljo dejala, da bo odbor verjetno pravosodnemu ministru moral podati prijavo za kazensko ovadbo. "Ta človek (Trump) nikoli več v življenju ne sme priti niti blizu Ovalni pisarni," je dejala v intervjuju.

Na svojem družbenem mediju Resnica družbena (Truth Social) je Trump nato Cheneyjevo označil za "ostudno človeško bitje", odbor je označil za lažen, preiskavo pa za največji lov na čarovnice v zgodovini ZDA. Odbor namerava na prihodnjih zaslišanjih pokazati tudi, kako je Trump oviral napotitev okrepitev kongresni policiji, ki množice pred kongresom ni mogla ustaviti.

Odbor naj bi prikazal še posnetke iz dokumentarca britanskega filmarja, ki je Trumpa in njegove družinske člane snemal pred in po napadu na kongres, pričakuje pa se tudi prihod soproge konservativnega vrhovnega sodnika ZDA Clarencea Thomasa Ginni Thomas, ki je pozivala k zavrnitvi izida predsedniških volitev.

Glede na razvoj dogodkov je sicer možno, da bo prišlo do kakšnega dodatnega presenečenja, preden bo odbor dokončal svoje delo in se odločil o priporočilih za kazenske ovadbe, kar naj bi se predvidoma zgodilo do konca meseca.