Tožilka v Georgii izdala poziv za zaslišanje Trumpovih zaveznikov

Poziv je med drugimi dobil republikanski senator iz Južne Karoline Lindsey Graham

Donald Trump

© Flickr

Tožilka okrožja Fulton v Georgii Fani Willis je v torek izdala poziv za zaslišanje zaveznikov nekdanjega predsednika ZDA Donalda Trumpa zaradi pritiskov na državne uradnike, naj spremenijo izid predsedniških volitev novembra 2020. Poziv je med drugimi dobil republikanski senator iz Južne Karoline Lindsey Graham.

Poleg njega so pozive na zaslišanje pred posebno veliko poroto dobili še nekdanji župan New Yorka Rudy Giuliani ter odvetniki Kenneth Chesebro, Cleta Mitchell, Jenna Ellis, John Eastman in Jacki Pick Deason.

Sodnica Willis preiskuje "usklajeni načrt Trumpove kampanje po več zveznih državah, da vpliva na izide volitev".

Trump je januarja 2021 po telefonu poklical državnega sekretarja Georgie Brada Raffenspergerja in ga pozval, naj najde glasove, ki bi mu prinesli zmago proti demokratu Joeju Bidnu. Na Raffenspergerja in druge države uradnike naj bi podobno pritiskal tudi Graham in drugi, ki so dobili pozive.

V težavah zaradi Trumpovih dejanj je tudi nepremičninsko podjetje Cushman and Wakefield, ki mu je sodnik Arthur Engoron v New Yorku v torek odmeril po 10.000 ameriških dolarjev kazni na dan, dokler ne preda zahtevanih dokumentov glede tega, kako je Trumpova organizacija vrednotila nepremičnine, ki jih je hotela prodati.

Pri tem gre za preiskavo pravosodne ministrice New Yorka Letitie James, ki Trumpa in njegovo krovno podjetje obtožuje, da so umetno dvigovali oziroma zniževali vrednost premoženja, ko jim je to ustrezalo. Trump in njegova otroka Donald mlajši in Ivanka bodo glede teh obtožb zaslišani po 18. juliju.

