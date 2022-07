ZDA potrdile odškodnino po krivem zaprtim zaradi terorizma

Aretirali so jih brez dokazov in zaprli zaradi suma terorizma

Pravosodno ministrstvo ZDA je v torek privolilo v izplačilo odškodnine šestim moškim, ki so jih po terorističnih napadih 11. septembra 2001 brez dokazov aretirali in zaprli zaradi suma terorizma. V newyorškem zveznem zaporu so z njimi nato postopali surovo, čeprav z napadom Al Kaide niso imeli nič.

Notranja inšpekcija na pravosodnem ministrstvu ZDA je potrdila, da so osumljence Ahmerja Iqbala Abbasija, Anserja Mehmooda, Benamarja Benatto, Ahmeda Khalifaja, Saeeda Hammoudo in Purno Raja Bajracharyo zlorabljali. Ministrstvo sicer krivde ni priznalo, vendar pa je privolilo v poravnavo. Sodišče je nato določilo odškodnino v višini 98.000 dolarjev.

Zvezna vlada je že leta 2008 poravnala tožbo peterice, ki se je znašla v podobnem položaju, kasneje pa so tožbe vložili še drugi.

V New Yorku in ponekod drugod po ZDA so po smrti skoraj 3000 ljudi leta 2001 na hitro zaprli več kot 1000 ljudi arabskega videza. Pri nekaterih so ugotovili, da so prekoračili čas trajanje vize za bivanje v ZDA, zaradi česar so jih za več mesecev zaprli in jih nato izgnali.