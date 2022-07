V tekmo za predsednika tudi glasbenik Gregor Bezenšek

Funkcijo predsednika republike želi modernizirati in preseči delitve, krepitev slovenske zavesti pa doseči tudi skozi slovensko glasbo

Glasbenik Gregor Bezenšek z umetniškim imenom SoulGreg Artist je danes tudi uradno predstavil svojo kandidaturo za predsednika republike. Kandidiral bo s podpisi volivcev, nastopil bo s sloganom Za ljudi do neba. Funkcijo predsednika republike želi modernizirati in preseči delitve, krepitev slovenske zavesti pa doseči tudi skozi slovensko glasbo.

Bezenšek svojo kandidaturo dojema kot razširitev tega, kar je počel do sedaj, in sicer "vdihovati v našo družbo empatijo, varnost, upanje, moč, voljo in mir", je poudaril na današnji novinarski konferenci.

Napoveduje, da bo, če bo izvoljen, predsednik z veliko mero empatije in iskrene odločnosti. Trudil se bo dati priznanje in veljavo vsakemu, ki si to zasluži, še posebej pa se bo zavzemal za pravice najranljivejših skupin, obljublja.

Hkrati Bezenšek zagotavlja, da bo zavzemal jasna stališča in se bo vedno oglašal ob "situacijah, ki potrebujejo odločno držo predsednika države". "Ne mislim gledati stran, vse prevečkrat se mi je do sedaj zdelo, da je bilo tako, da so se otroci kregali, oče pa je gledal televizijo," navaja.

Ob tem si želi tudi presegati delitve. "Vedeti moramo, da smo pisana družba neštetih odtenkov, različnih jezikov, etničnih skupin, moralnih pogledov, verskih in ideoloških prepričanj ter različnih političnih opredelitev," poudarja. Prepričan je namreč, da se bomo morali, če želimo kot narod preživeti krize in napredovati, spraviti drug z drugim, saj je napredek mogoč le v sodelovanju in povezanosti.

Prepričan je tudi, da Slovenija trenutno na čelu države potrebuje močno in stabilno osebo s hrbtenico, ki bo znala postaviti meje in je v življenju tudi sam prestala najtežje preizkušnje in pod njihovo težo ni klonila. Kot še poudarja, sam nima političnega ali ideološkega bremena, in prav to po njegovem mnenju Slovenija trenutno potrebuje.

Sicer še napoveduje, da bo v primeru izvolitve njegovo predsedovanje energično in dinamično, funkcijo predsednika republike pa želi modernizirati in ji vdahniti "novo življenje".

Bezenšek je sicer akademski glasbenik in humanitarec, zaposlen v oblikovalskem studiu MediaVibre in umetniško-kulturnem Zavodu Eksena Records. Kot glasbenik ustvarja in nastopa pod umetniškim imenom SoulGreg Artist. Širša javnost ga je spoznala kot soustanovitelja Društva za otroke z redkimi boleznimi Viljem Julijan, ki sta ga z ženo ustanovila po tem, ko je njun sin Viljem Julijan izgubil bitko z redko neozdravljivo boleznijo.

Kandidaturo je v preteklih tednih naznanilo že nekaj kandidatov, v boj se tako za zdaj podajajo podpredsednica največje parlamentarne stranke Gibanje Svoboda Marta Kos, poslanec SDS in nekdanji zunanji minister Anže Logar, odvetnica Nataša Pirc Musar in psihoanalitičarka Nina Krajnik. Kandidaturo je sicer napovedal tudi kočevski župan Vladimir Prebilič, predstavil jo bo v četrtek.