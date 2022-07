Nacionalna skupina za koordinacijo sprejemov in posteljnih kapacitet za covidne bolnike

Prva navodila za obravnavo covidnih pacientov v zdravstvenem sistemu bodo v zdravstvu prejeli v četrtek

Zdravstveni minister Danijel Bešič Loredan

© Borut Krajnc

Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan je v torek imenoval nacionalno skupino za koordinacijo sprejemov in posteljnih kapacitet za covidne bolnike, ki jo bo vodil Matjaž Jereb iz UKC Ljubljana. Prva navodila za obravnavo covidnih pacientov v zdravstvenem sistemu bodo po besedah ministra v zdravstvu prejeli v četrtek.

Bešič Loredan je na današnji novinarski konferenci dejal, da se pri obvladovanju epidemije zavedajo tako vloge Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) kot tudi vloge ministrstva za zdravje, zato so v torek imenovali nacionalno skupino za koordinacijo sprejemov in posteljnih kapacitet za covidne bolnike.

Gre za jasno razmejitev med posvetovalno skupino za covid-19, ki jo na NIJZ vodi predstojnik centra za nalezljive bolezni Mario Fafangel, je dejal minister. "Na strani ministrstva za zdravje je, da zagotovimo ustrezne kapacitete s strani zdravstvenega sistema, da pomirimo ljudi, da ne delamo več nekih izrednih razmer, ampak je naš namen ta, da covid-19 umestimo v obstoječi zdravstveni sistem, da ljudem sporočimo, da smo pripravljeni tudi na najbolj črn scenarij, če bi se pojavil," je dejal Bešič Loredan.

Skupina za koordinacijo sprejemov in posteljnih kapacitet za covidne bolnike bo oblikovala jasna navodila, kako obravnavati bolnike s potrjeno koronavirusno okužbo in kako bolnike s simptomi okužbe. Skupina se bo sestajala enkrat tedensko, prva navodila pa lahko zdravstvene ustanove po besedah ministra pričakujejo že v četrtek.

Skupino poleg vodje oddelka za intenzivno terapijo na kliniki za infekcijske bolezni in vročinska stanja Univerzitetne kliničnega centra (UKC) Ljubljana Matjaža Jereba sestavljajo zdravniki različnih specialnosti. Med njimi so specialistka družinske in urgentne medicine Renata Rajapakse, ki bo skrbela za primarno raven, zdravnica družinske medicine Tanja Petkovič, ki bo skrbela za domove za starejše, in Polona Gams iz Kirurgije Bitenc kot predstavnica mladih zdravnikov.

Poleg njih so v skupini še infektologinja v UKC Ljubljana Tadeja Kotar in ortoped Matjaž Vogrin, ki bosta skrbela za postelje na navadnih oddelkih, specialistka interne in intenzivne medicine v UKC Maribor Alenka Strdin Košir pa bo bdela na kapacitetami intenzivnih postelj za covidne bolnike.

Predstavnica zdravstvene nege skupini je Janja Perme Hajdinjak, sicer zaposlena na ljubljanski infekcijski kliniki. Za organizacijski del bo še naprej skrbel predstojnik urgentnega centra Splošne bolnišnice Jesenice Robert Carotta, skupaj z zaposleno na ministrstvu za zdravje Biserko Simšič.