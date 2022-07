Skupina ministrov naj bi Johnsona pozvala k odstopu

Za zdaj se zdi, da odstopiti ne namerava

Boris Johnson

Skupina ministrov v vladi britanskega premierja Borisa Johnsona se je po poročanju britanskih medijev napotila na Downing Street, da bi ga pozvala k odstopu, potem ko se v zadnjih dneh sooča z valom ministrskih odstopov, ostrimi kritikami in znaki, da podpora konservativni stranki znatno upada. Za zdaj se zdi, da Johnson ne namerava odstopiti.

Delegacija ministrov se je po navedbah britanskega BBC včeraj zvečer odpravila na Downing Street, da bi britanskemu premierju Borisu Johnsonu predala sporočilo, naj odide s položaja, saj izgublja podporo tudi v vrstah svoje konservativne stranke.

Britanski mediji poročajo, da se premier z ministri sestaja posamezno. Številni med njimi naj bi tudi izjavili, da bodo sami odstopili, če premier ne bo upošteval njihovih zahtev. Skupno število odstopov članov in sodelavcev britanske vlade v zadnjih dneh je po navedbah BBC zdaj naraslo na 37.

Po navedbah BBC je del skupine ministrov, ki je prispela na Downing Street, tudi Nadhim Zahawi, ki ga je Johnson šele v torek imenoval za ministra za finance, potem ko je protestno odstopil njegov predhodnik Rishi Sunak. Johnsona naj bi k odstopu pozvala tudi minister za promet Grant Shapps in ministrica za notranje zadeve Priti Patel.

Poročajo sicer o dveh ločenih skupinah, pri čemer eno sestavljajo tudi podporniki Borisa Johnsona. Na Downing Streetu naj bi se zglasili tudi ministrica za kulturo Nadine Dorries in ministrica za mednarodno trgovino Anne-Marie Trevelyan, pri čemer ni jasno, kateri skupini pripadata.

"V premierjevem krogu se trenutno pojavljata dve nasprotujoči si miselni smeri," piše spletni portal Bloomberg. Znotraj britanske vlade in konservativne stranke se torej odvijajo notranji boji, vse več torijcev pa očitno izgublja zaupanje v predsednika vlade.

Po navedbah britanskih medijev Johnson sicer še vedno meni, "da bi se moral boriti naprej in zavrniti odstop", pri čemer ga nekateri poslanci in ministri še podpirajo, drugi pa menijo, da je njegov čas v vlogi premierja potekel, "in ga pozivajo, naj se dogovori glede predaje oblasti".

Po navedbah BBC torej obstajata dva možna scenarija. Prvi je, da Johnson sprejme poziv ministrov svojega kabineta k odstopu, kar bi sčasoma sprožilo novo tekmo za vodenje vlade. Ali drugič - ne sprejme njihovega poziva, nekateri od ministrov pa bi posledično najverjetneje odstopili.

Druga možnost se sicer zaenkrat zdi bolj verjetna, saj britanski mediji poročajo, da Johnson za zdaj ostaja neomajen in ni nakazal, da bi nameraval odstopiti. Ko so ga danes v parlamentu vprašali glede razpustitve parlamenta, je dejal: "Seveda to možnost izključujem. Najzgodnejši datum za splošne volitve je čez dve leti."