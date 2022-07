Kaj v Rusiji pomeni številka 35?

Od 24. februarja letos naj bi bili zaradi protivojnih stališč priprli kar 16.309 Rusov

Ko se je Mihail Kalužski, avtor tokratnega komentarja, že poslavljal od Rusije, to je bilo med letoma 2012 in 2014, je tam še vedno delal kot kustos gledališkega programa v moskovskem Centru Andreja Saharova, ustanovljenem leta 1996 z namenom varstva človekovih pravic, posvečenem ruskemu Nobelovemu nagrajencu in oporečniku Andreju Saharovu. Rusija je leta 2014 center, ki so ga pred tem številne skrajno desne organizacije tudi fizično napadale, razglasila za »tujega agenta« in delo v njem je postalo težko, če ne nemogoče. Kalužski se danes v Berlinu ukvarja z dokumentarnim gledališčem in temami, kot so spomin, nesoglasja, množični mediji.

OVD-Info, najpomembnejši neodvisni ruski medijski projekt za varstvo človekovih pravic, ki med drugim spremlja tudi politično preganjanje, je pred kratkim sporočil pomemben podatek: od 24. februarja letos naj bi bili zaradi protivojnih stališč priprli kar 16.309 Rusov. Niti formulacija niti metodologija organizacije OVD-Info nista povsem jasni – kaj točno naj bi pomenilo protivojno stališče? Kateri izrazi natanko so uporabljeni v posameznih policijskih zapisnikih? Vitalij Cicurov iz Smolenska skoraj vsak dan javno protestira proti vojni in policija ga je priprla sedemkrat (nekajkrat pa so ga someščani tudi pretepli) – ali pri njem aretacije zaradi protestov štejejo sedemkrat ali le enkrat? No, kdor pozna ruske politične razmere, ne bi dvomil o resničnosti podatkov OVD-Infa, saj je ta nevladna organizacija znana po skrbnem spremljanju vseh politično motiviranih nepravilnih policijskih postopkov. Povedano z drugimi besedami, točen podatek je morda res drugačen, a ne bistveno. Priprtih je bilo približno 0,014 odstotka odraslih Rusov. Da, število se zdi strah zbujajoče majhno.