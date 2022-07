»Zahtevamo kredibilnega in strokovnega generalnega državnega odvetnika ter takojšnjo ustavitev pošiljanja novih kazni protestnikom!«

Javno pismo Protestne ljudske skupščine

Protivladni protest na kolesih

© Gašper Lešnik

V Protestni ljudski skupščini smo ogorčeni nad predlogom SD ministrice za pravosodje, Dominike Švarc Pipan, ki je na položaj generalnega državnega odvetnika ponovno želela imenovati Jurija Groznika.

Dosedanji generalni državni odvetnik Groznik je namreč ravno tisti, ki je v zadnjih dveh letih kot vodja Državnega odvetništva odgovoren za več tožb proti protestnicam in protestnikom. Jašo Jenulla so tožili zaradi t.i. “organizacije protestov” in mu poslali celo položnico za 34.000 € zaradi stroškov varovanja protesta, ki se je odvijal 19. junija 2020, ob začetku katerega so protestnice in protestniki na zagrajenem Trgu republike brali ustavo in tako opozarjali na ustavne pravice, ki se s trenutnimi tožbami še toliko bolj očitno kršijo.

Gre za več tožb proti kritičnemu posamezniku, katerih edini namen je bilo zastraševanje. SLAPP tožbe, s katerimi se vrši pritisk, so nizkoten primer zlorabe oblasti, s čimer si je Državno odvetništvo pod vodstvom Janeza Janše in Jurija Groznika nakopalo mednarodno sramoto. Primer Jaše Jenulla je naslovila celo Amnesty International, ki je sprožila mednarodno peticijo za varovanje njegovih pravic. Prav tako pa bo primer Jaše Jenulla in zlorabe državnega odvetništva oktobra letos obravnavan na mednarodni konferenci v Strasbourgu, kjer bodo predstavljeni primeri SLAPP tožb.

Nova vlada in ministrica za pravosodje so sicer napovedali umik tožb, kar je edina logična in prava poteza, vendar pa črn madež na delovanju Državnega odvetništva vseeno ostaja.

Zavedamo se, da so bili v zadnjih dveh letih policija, tožilstvo, državno odvetništvo in druge javne institucije, kot tudi ogromno posameznic in posameznikov podvrženi pritiskom janšizma in zlorabe oblasti. Da se je vlada vmešavala v njihovo delo, da so dobivali direktna navodila, celo grožnje z odpovedjo, če niso slepo sledili ukazom, povračilne ukrepe in da je strahovlada Janeza Janše zlorabljala oblast ter si za lastne interese želela podrediti vse javne podsisteme.

Vendar pa je ravno v teh dveh letih postalo toliko bolj jasno in očitno, da se je tovrstnim nedopustnim pritiskom nujno upirati. Da se je nujno zoperstaviti vsakršni zlorabi oblasti in se boriti za spoštovanje ustave, zakonov, za demokracijo in vladavino prava. To je standard, ki ga moramo pričakovati in tudi zahtevati od ljudi na najbolj odgovornih položajih v državi! Sicer bodo ključne državne institucije nepovratno izgubile zaupanje prebivalstva.

Petkove protestnice in protestniki smo sledili temu standardu in se zanj borili. Tudi, ko je bilo to naporno in ko smo zaradi tega ogrožali lastno preživetje, tvegali lastne službe ali si poslabšali osebni položaj. Na drugi strani pa se je na žalost janšizmu, kršenju ustave in neupoštevanju načel delitve oblasti upiralo zelo malo posameznic in posameznikov na javnih funkcijah. Mnogi od njih pa so povsem zavestno izvrševali ukaze, ki so bili povsem neutemeljeni ali celo protizakoniti in protiustavni.

Petkove protestnice in protestniki smo večkrat naslovili ta problem in celo pozvali Državno odvetništvo, da pojasni svoje delovanje. Niti enkrat ni Jurij Groznik odgovoril na naše pozive. Niti enkrat ni pojasnil morebitnih pritiskov, ki jih je bil morda deležen, ali uveljavljal ugovor vesti. Niti enkrat ni sprožil presoje ustavnosti vladnih odredb ali uporabil druga razpoložljiva pravna sredstva. Niti enkrat ni izkazal, da obžaluje svoje delovanje v zadnjih dveh letih in priznal, da je bilo to napačno.

Zato smo utemeljeno prepričani, da Jurij Groznik nikakor ni primeren za ponovno imenovanje. Če je bil deležen pritiskov, groženj ali morebitnih ustrahovanj, naj o tem spregovori in razgali delovanje strahovlade Janeza Janše. Če je navodilom sledil brez razmisleka ali se je z njimi celo strinjal, pa je breme na njegovi strokovni in moralni integriteti še toliko večje.

Pozivamo vlado, da razišče sramotno delovanje Državnega odvetništva v zadnjih dveh letih in poskrbi, da ga bo v bodoče vodila oseba, ki premore integriteto, kredibilnost, pokončno držo ter bo dosledno sledila načelom ustave in človekovih pravic.

V KOLIKOR SE ODLOČEVALCI NE BODO V NAJKRAJŠEM ČASU ODZVALI NA NAŠE ZAHTEVE IN UKREPALI, BOMO PRISILJENI PONOVNO UPORABITI SVOJE USTAVNE PRAVICE DO ZDRUŽEVANJA IN IZRAŽANJA V JAVNEM PROSTORU, ZAJAHATI KOLESA IN SE PODATI NA ULICE!

Prav tako protestnice in protestniki še vedno prejemamo novo napisane kazni za domnevno organizacijo protestov! Kljub temu, da je vlada večkrat oznanila in javno zagotovila, da bo prekinila pregon protestnic in protestnikov, kazni še kar naprej prihajajo. Zadnje kazni, ki smo jih prejeli, so bile tako spisane in odposlane 19. 6. 2022. Tako je v času PO VOLITVAH Jaša Jenull prejel že več kot deset (10) novih kazni oz. pozivov k izjasnitvi glede t.i. “organizacije protestov”.

Tovrstnih dopisov pa ne prejema zgolj Jenull, temveč tudi drugi. Tako je na primer Sara Štiglic, ki je bila povezovalka protesta za mir v Ukrajini prav tako obtožena “organizacije” tega dogodka. Enako se je zgodilo Tei Jarc, zaradi daljših govorov, ki jih je imela na dveh protestih. Vsak teden kdo od vidnejših predstavnikov protestniškega gibanja dobi nov dopis policije.

Razumemo, da mora biti opravljena vsebinska analiza že izdanih kazni, ki bo ločila mirne udeležence protestov od potencialnih provokatorjev oz. nasilnežev, vendar tukaj govorimo o novo napisanih targetiranih kaznih (pod novo vlado) po tem, ko se je Ustavno sodišče in vsa domača ter mednarodna stroka že povsem jasno opredelila, da je tovrstno kaznovanje protestnikov protiustavno in kršitev osnovnih človekovih pravic! Kako je možno, da nova vlada ni sposobna ali željna prekiniti represije, ki še vedno poteka?

Vlado, Državno odvetništvo, Ministrstvo za notranje zadeve in policijo zato pozivamo, da nemudoma prenehajo z nadaljnjimi napadi na naše pravice in izpolnijo osnovne naloge, ki so jih prejeli od volilcev: zaustavitev represije, varovanje človekovih pravic ter odprava materialne, zakonske in kadrovske škode, ki je nastala v preteklih dveh letih! V primeru novih kazni in imenovanja Jurija Groznika je povsem jasno, kaj pričakujemo volilke in volilci. Včeraj bi bilo že prepozno!

V KOLIKOR SE ODLOČEVALCI NE BODO V NAJKRAJŠEM ČASU ODZVALI NA NAŠE ZAHTEVE IN UKREPALI, BOMO PRISILJENI PONOVNO UPORABITI SVOJE USTAVNE PRAVICE DO ZDRUŽEVANJA IN IZRAŽANJA V JAVNEM PROSTORU, ZAJAHATI KOLESA IN SE PODATI NA ULICE!

Dol z janšizmom, represijo in politikanstvom, svoboda vsem, ZDAJ!

Protestna ljudska skupščina