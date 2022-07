Ščuvanje k nasilju

Voditelj oddaje na Nova24TV bi sedanjo oblast rušil s silo

Gostovanje Janeza Janše v oddaji Kdo vam Laže? na strankarski televiziji Nova24TV

Prejšnji teden je javnost razburil pogovor med voditeljem komentatorske oddaje Kdo vam laže? na televizijski postaji in enim od gledalcev. Boris Tomašič, avtor in voditelj oddaje, sicer pa eden od ustanoviteljev in programski direktor televizije, je v eter spustil gledalca, ki je povedal: »Pozivam vse Slovence, da se pripravijo za boj, za boj, da nazaj dobimo Slovenijo. Tisti, ki imate orožje doma, ne ga predati policiji. Tisti, ki ga nimamo, si ga bomo nabavili. Da se obračunamo. Ker drugega ni. Ker sila zahteva silo.« V oddaji so gledalci podobne pozive sicer res že izrekali, vendar je bil Tomašič doslej ob njih vsaj na videz zadržan, tokrat pa se je pozivu pridružil tudi sam. »Prišli so s krvjo na oblast, očitno bodo z oblasti samo na silo šli,« je dejal.