Vlada podpira predlog zakona, ki ga je vložil Inštitut 8. marec

Predlog zakona proti škodljivim ukrepom pretekle oblasti

Direktorica Inštituta 8. marec Nika Kovač

© Uroš Abram

V Inštitutu 8. marec pri parlamentarni obravnavi njihovega predloga zakona proti škodljivim ukrepom pretekle oblasti računajo na podporo celotne koalicije. Vlada se je na današnji seji opredelila, da zakon podpira in se z njegovimi cilji strinja, saj uresničuje temeljna ustavna načela. Pristojno delovno telo DZ pa ga bo obravnavalo v torek.

"V Inštitutu 8. marec računamo na podporo celotne koalicije, tako na odboru, kot tudi na obravnavi v državnem zboru, saj so to obljubili, že preden so bili izvoljeni in so se k temu zavezali tudi v koalicijski pogodbi," so v četrtkovem sporočilu za javnosti navedli besede članice Inštituta 8. marec Kristine Krajnc.

Vlada je na današnji seji sklenila, da zakon podpira in se z njegovimi cilji strinja, saj predlagani zakonodajni ukrepi zagotavljajo in uresničujejo temeljna ustavna načela. Zakon bo pristojni odbor DZ obravnaval v torek.

Zakonodajno-pravna služba DZ je podala vrsto pripomb na posamične novele zakonov in mnenje, da naslov zakona ne odraža bistva vsebine zakona temveč izraža predlagateljevo subjektivno oceno, zato bi ga bilo treba ustrezno prilagoditi. Ob tem služba meni, da noveliranje več zakonov v okviru enega zakona v tem primeru ni utemeljeno, zato predlaga naj se hkrati novelira vsak zakon posebej.

Predlog je v četrtek obravnavala komisija DS za državno ureditev, ki pa je nanj podala negativno mnenje. Proti so glasovali Marjan Maučec, Milan Ozimič, Željko Vogrin in Marko Zidanšek, so našteli v sporočilu inštituta.

Kljub negativnemu mnenju svetnikov pa v Inštitutu 8. marec verjamejo, da bo predlog zakona v prihodnjem tednu sprejet, "saj so se seje udeležile tudi nekatere predstavnice ministrstva za finance in državna sekretarka na ministrstvu za notranje zadeve Tina Heferle, ki so predlogu zakona podale ustno podporo in zagotovilo, da bo vlada v kratkem podala pozitivno mnenje na predlog zakona".

V Inštitutu 8. marec so konec aprila skupaj s skoraj 15.000 overjenimi podpisi v DZ vložili predlog zakona za zmanjšanje neenakosti in škodljivih posegov politike ter zagotavljanje spoštovanja pravne države. Vanj so vključili enajst zakonov, spremenjenih pod vlado Janeza Janše. V preteklo stanje vračajo ureditve na področju sestave svetov izobraževalnih zavodov, kadriranja v policiji in izključevanja nevladnih organizacij, ki se ukvarjajo z varstvom narave, iz postopkov obravnave okoljske problematike.

Zakon ukinja pravno podlago za vstop podjetja Uber, zmanjšuje vpliv odločanja kulturnega ministra na področju kulturnih programskih in projektnih razpisih in povečuje vpliv strokovnih komisij, ukinja posege v neodvisnost državnih tožilcev in tožilk ter za tuje študente umika pogoj, da potrebujejo za študij v Sloveniji na računu 5000 evrov.