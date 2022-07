Stavkovni odbor bi moral ob imenovanju Urbanije končati pogajanja

Generalno politično vodstvo RTV Slovenija bo ob sedanji dinamiki dogodkov na koncu verjetno potrdilo zloglasnega Uroša Urbanijo za direktorja Televizije Slovenija

Uroš Urbanija

Nič zares presenetljivega ni v tem, da bo generalno politično vodstvo RTV Slovenija, ki za nos vleče stavkovni odbor, zaposlene novinarje in celotno javnost, ob sedanji dinamiki dogodkov na koncu verjetno potrdilo zloglasnega Uroša Urbanijo za direktorja Televizije Slovenija. Soglasje programskega sveta je omenjeni prejel in generalno vodstvo, ki deluje kot oče, sin in Sveti duh v eni osebi, torej v podobi Andreja Graha Whatmougha, se bo dokončno odločilo kar samo naslednji teden.

Uganemo lahko, kakšna bo njegova odločitev po neskončni kolobociji iskanja pravega favorita za direktorja televizije, pri čemer se je ves čas zdelo, da opazujemo scenarij ustvarjanja videza, kako tečejo regularni postopki izbire, pri katerih bodo na koncu prišli do pravega kandidata, ki ga je bilo potrebno malce umakniti, da ne bi javnost reagirala preveč burno.

Kandidat, ki ga malo skrivajo

Nesporno je bil Urbanija tihi favorit za isto funkcijo že vsaj dva meseca nazaj. Uganemo lahko, čigav: neutrudni eksekutor obračuna s Slovensko tiskovno agencijo, nekakšen buldog lajanja na medije že vrsto let, ki je prišel v konflikt z novinarji povsod, koder se je znašel, saj je več kot jasno sledil politični agendi, je na mestu direktorja Ukoma agitpropovsko izvajal nadzor nad novinarji, kar se je kazalo tudi v pisanju posebnih mesečnih poročil o oddajah na RTVS, s čimer je evidentno prekoračil svoje pristojnosti.

Društvo novinarjev Slovenije je zaradi njegovega uničevanja STA, ob njegovi nekompetenci in »nespodobnosti«, kot so zapisali v svojem pozivu generalnemu direktorju, da ga ne imenuje, Urbanijo ocenilo za »grožnjo neodvisnemu in profesionalnemu novinarstvu«.

Da bi ob porazu svoje strankarske linije sebi rad našel novo službo prav na RTVS, se je ugibalo že pred volitvami. Grah Whatmough je sicer pred tem favoriziral svojega svetovalca Patrika Grebla, ki soglasja ni prejel, toda če sledimo začetnemu vtisu, da so položaj ves čas zadrževali za prihod Urbanije, najbrž z njim ni mislil resno.

Retorika zrcalnega pripisa

Pravcato retoriko zrcalnega pripisa, tako značilno za stranko SDS, si je privoščil Janšev direktor Ukoma na predstavitvi pred zborom njemu naklonjenih članov programskega sveta, ko je povedal, da ga vodi strah, da »ne bi medijski prostor deloval z roko v roki s politiko«. Kot politični emisar bi torej rad čistil prostor pred političnimi lovkami!

Kot nekdo, ki je uspeval kolektiv, v katerem je deloval, predvsem vznemiriti, ne pomiriti, je nato nadaljeval z diagnostiko in pojasnil, da se mu TV Slovenija zdi nujno razrešiti »problem odnosov«, zaradi česar bo poskušal izboljšati vzdušje. Po pričakovanjih je napovedal ničelno toleranco do sovražnega govora, žaljenja in zaničevanja, saj je to panoga, ki jo že dolga leta razvija i prakticira njegov šef, ki mora zaradi žalitev novinarjev obiskovati sodišča.

Od kod se je vzela vsa perverznost zrcalnega pripisa, po katerem drugim pripišeš tisto, kar počneš sam? Če odmislim vse oblike kognitivne pristranosti in psihološke funkcije samoslepitve, ima tak pripis priročno funkcijo maskiranja in prikrivanja lastnih dejanj, komični učinek pa zato ni v legitimaciji, ampak v nekakšni perverzni delegitimaciji lastne prakse.

Po pričakovanju je Urbanija za Studio City napovedal, da bi oddajo, ki je sicer umaknjena, moral voditi nekdo drug, kajti »nihče ni nenadomestljiv«, saj lahko z menjavo voditelja pridemo do pozitivnega učinka. Nov predlog sprememb zakona o RTVS, ki jih načrtuje koalicija v državnem zboru, pa je ocenil za nedopustno poseganje v javni medijski zavod. Svoja stališča je, skratka, zapeljal v smeri nekurtoazne linije podpore političnim prepričanjem in uporabi demagogije, ki jo goji stranka SDS.

Stavkovni odbor bi moral končati pogajanja

Javnost in končno tudi novinarski ceh ne bi smela nikoli pozabiti na očiten motiva dogajanja, ki je več kot jasen: generalno vodstvo v podobi ene osebe in njenih prišepetovalcev želi čim dlje vztrajati na položaju in javni radioteleviziji prizadeti čim večjo programsko, finančno in moralno škodo. Če bo prišlo do imenovanja Urbanije, potem bodo stavkovne aktivnosti in pogajanja stavkovnega odbora z vodstvom, ki stojijo že od začetka na mrtvi točki, videti še bolj nesmiselna.

Marsikdo se sprašuje, ali imajo sploh še kak smisel. V primeru imenovanja Urbanije bi prejkone moral novinarski kolektiv, sicer vidno razočaran nad izplenom, od njih takoj odstopiti. Najmočnejše orožje proti prihodu Urbanije je zato prav v rokah stavkovnega odbora: izraziti bi moral jasno namero, da se pogajanja dokončno prekinejo, če se bo Grah Whatmough odločil dati priložnost Janševemu medijskemu adjutantu. Kajti ob kar dveh stečajnih upraviteljih bo konec javnega servisa še hitrejši.

**Avtorjev komentar je bil najprej objavljen na spletnem blogu IN MEDIA RES**