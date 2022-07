Anketa RTVS: Trenutno najvišja podpora Nataši Pirc Musar

Sledita Anže Logar in Marta Kos

Nataša Pirc Musar

© Uroš Abram

Glede na rezultate ankete, ki jo je Mediana naredila za Radiotelevizijo Slovenija, ima trenutno največjo podporo med predsedniškimi kandidatkami in kandidati Nataša Pirc Musar, ki bi jo podprlo 23,9 odstotka vprašanih. Sledita kandidata največjih parlamentarnih strank Anže Logar (SDS) s 16,6 odstotka podpore in Marta Kos (Svoboda) s 14,4 odstotka.

Mediana je v nabor vključila tudi potencialne kandidate, ki svoje kandidature (še) niso uradno napovedali. Tako je med 14 kandidati z 9,6 odstotka četrto največjo podporo vprašanih prejela Ljudmila Novak (NSi).

Preostali ponujeni kandidati so prejeli manj kot tri odstotke podpore. Od petega mesta so se zvrstili predsednik državnega sveta Alojz Kovšca (2,8 odstotka), pravnik in nekdanji predsednik vlade ter zunanji minister Miro Cerar, ki je sicer med potekom ankete naznanil, da ne bo kandidiral (2,7 odstotka), prvak zunajparlamentarne stranke SNS Zmago Jelinčič (2,6 odstotka), kočevski župan Vladimir Prebilič (2,6 odstotka), nekdanji predsednik ustavnega sodišča Ernest Petrič (1,7 odstotka), sekretar na gospodarskem ministrstvu Dejan Židan iz SD (1,5 odstotka), psihoanalitičarka Nina Krajnik (1,5 odstotka), diplomat in nekdanji evropski poslanec, zdaj član Gibanja Svoboda, Ivo Vajgl (1,2 odstotka), predsednik Gibanja Zedinjena Slovenija Andrej Šiško (0,9 odstotka) in glasbenik Gregor Bezenšek ml. (0,8 odstotka).

Če bi se v drugi krog uvrstila Nataša Pirc Musar in Anže Logar, kakor je predvidela tudi tokratna javnomnenjska raziskava, bi pravnica kandidata SDS premagala z 52,9 odstotka proti 32,2 odstotka podpore. 14,9 odstotka vprašanih v tem scenariju ni vedelo, koga bi izbrali.

Uradno so svojo kandidaturo sicer med navedenimi napovedali Nataša Pirc Musar, Anže Logar, Marta Kos, Vladimir Prebilič, Nina Krajnik in Gregor Bezenšek.

Da ne vedo, katerega od navedenih posameznic in posameznikov bi obkrožili na volilni dan, je odgovorilo 8,1 odstotka vprašanih, osem odstotkov pa ne bi izbralo nobenega od naštetih. Na vprašanje ni želelo odgovoriti 0,4 odstotka anketirancev, da bi izbrali nekoga, ki ni bil vključen v tokratno raziskavo, pa je odgovorilo 0,7 odstotka sodelujočih.

Če bi se v drugem krogu pomerili Nataša Pirc Musar in Marta Kos, bi anketirani prvi namenili 40,9 odstotka podpore, drugi pa 28,2 odstotka. Slaba tretjina vprašanih se med obema ni znalo odločiti.

Če bi se v drugem krogu predsedniških volitev soočila Marta Kos in Anže Logar, bi predstavnico Gibanja Svoboda podprlo 44,7 odstotka vprašanih, predstavnika SDS pa 35,4 odstotka. Petina vprašanih je bila pri tem paru neodločena glede svoje izbire.

Inštitut za raziskovanje trga in medijev Mediana je spletno anketiranje za Radiotelevizijo Slovenija opravila med 4. in 7. julijem na vzorcu 707 polnoletnih prebivalcev Slovenije.