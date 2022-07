Odbor za kulturo o predlogu novele zakona o RTV Slovenija

Pred tem državni zbor o nujnem postopku

RTV Slovenija

DZ bo danes na izredni seji na zahtevo SDS odločal o odločitvi kolegija predsednice DZ, da DZ vladni predlog novele zakona o Radioteleviziji Slovenija (RTVS) obravnava po nujnem postopku. Sledila bo nujna seja odbora DZ za kulturo, na kateri bodo obravnavali vladni predlog novele zakona o RTVS in predlog SDS za dopolnitev zakona o medijih.

V SDS so prepričani, da predlog novele zakona ne ustreza poslovniškim kriterijem za obravnavo po nujnem postopku. Menijo, da gre za precedens v zgodovini naše države, ki nevarno maje demokratične temelje zakonodajnega odločanja, z željo po grobem posegu v neodvisnost in ustroj javne radiotelevizije.

Po poslovniku lahko sicer vlada predlaga sprejem zakona po nujnem postopku, kadar sprejema zakon, nujen zaradi interesov varnosti ali obrambe države ali zaradi odprave posledic naravnih nesreč ali zato, da se preprečijo težko popravljive posledice za delovanje države.

V skladu s predlogom novele zakona o RTVS, s katerim želi vlada depolitizirati zavod, bi vodenje, upravljanje in nadzor namesto zdajšnjima programskemu in nadzornemu svetu prepustili enotnemu svetu RTVS. Zaposleni bi iz svojih vrst izbrali pet članov sveta, preostalih 12 članov pa bi na podlagi izvedenih javnih pozivov imenovali italijanska in madžarska narodna skupnost, predsednik države, DZ, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, nacionalni svet za kulturo, Olimpijski komite Slovenije, Informacijski pooblaščenec, Svet za trajnostni razvoj in varstvo okolja ter varuh človekovih pravic. DZ bi imenoval samo dva člana, medtem ko jih v 29-članski programski svet zdaj imenuje 21.

Javni zavod bi po predlogu vodila in upravljala uprava, ki bi jo sestavljali štirje člani, vodil pa bi jo predsednik uprave. En član uprave bi bil delavski direktor. Obstoječim mestom direktorjev radia in televizije pa bi dodali mesto direktorja digitalnih vsebin.