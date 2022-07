Svetovni dan prebivalstva: Na svetu bo kmalu osem milijard ljudi

ZN so 11. julij za svetovni dan prebivalstva razglasili leta 1989, dve leti po tem, ko je svetovno prebivalstvo doseglo pet milijard

© Wikimedia Commons

Danes že 34. zapored praznujemo svetovni dan prebivalstva. Na svetu trenutno po ocenah živi 7,8 milijarde ljudi. Leta 2011 je svetovna populacija dosegala sedem milijard. Naslednji mejnik, osmo milijardo, bi po projekcijah ZN lahko dosegli že v prihodnjih dveh letih. Leta 2057 naj bi medtem na svetu živelo že deset milijard ljudi.

Leta 1804 je na Zemlji prvič živela milijarda oseb, 123 let pozneje, leta 1927, pa se je populacija podvojila na dve milijardi. Rast prebivalstva se je nato bistveno pospešila, saj je bila leta 1960 po zgolj 33 letih dosežena tretja milijarda. Petnajst let pozneje, leta 1975, so na planetu živele štiri milijarde ljudi.

V zadnjih nekaj desetletjih se je svetovno prebivalstvo vsakih dvanajst let povečalo za eno milijardo. Svetovna populacija je tako leta 1987 znašala pet milijard, leta 1999 šest milijard in leta 2011 sedem milijard. Svetovno prebivalstvo se po ocenah vsako leto poveča za 82 milijonov oseb, je ob svetovnem dnevu prebivalstva objavil slovenski statistični urad.

Trend rasti prebivalstva se bo po celinah razlikoval. Projekcije napovedujejo, da bo populacija Afrike naraščala najhitreje. Prebivalcev Azije, ki so desetletja predstavljali več kot polovico prebivalcev Zemlje, naj bi bilo leta 2100 približno enako kot prebivalcev Afrike.

Združeni narodi so se ob svetovnemu dnevu prebivalstva zavzeli za dostojno in izpolnjeno življenje za vse prebivalce sveta. Hkrati so opozorili na skupno odgovornost vseh prebivalcev sveta, da delujejo v skladu s skupnimi vrednotami in prispevajo k skupni prihodnosti.

Kitajska medtem z 1,44 milijarde prebivalcev ostaja država z največ prebivalci na svetu. Sledi ji Indija z 1,39 milijarde prebivalci.

V Sloveniji je na začetku letošnjega leta prebivalo 2.107.180 ljudi, s čimer prebivalci Slovenije predstavljajo 0,5 odstotka prebivalcev Evropske unije, ki ima skupno 447 milijonov prebivalcev. Državljani Evropske unije skupaj sestavljajo manj kot šest odstotkov svetovnega prebivalstva.

Demografske značilnosti, ki bodo zaznamovale prihodnost EU in tudi Slovenije, so predvsem v povprečju manj rojstev, višja povprečna starost mater ob rojstvu otroka in daljšanje življenjske dobe.

