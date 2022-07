Zdravniška zbornica nasprotuje sežigalnici v Ljubljani

Zrak v Ljubljani je med najbolj onesnaženimi v Evropi

Sežigalnica Spittelau na Dunaju

© Wien Energie

Zrak v Ljubljani je med najbolj onesnaženimi v Evropi, zato Zdravniška zbornica Slovenije vztraja pri nasprotovanju sežigalnici v Ljubljani. Ob tem opozarja, da pogoji na Dunaju niso primerljivi z Ljubljano, ki leži v slabo prevetreni kotlini, zato bi sežigalnica kakovost zraka le še dodatno poslabšala in tako ogrozila zdravje prebivalcev.

V Ljubljani je povprečna koncentracija strupenih in rakotvornih trdnih delcev PM 2,5 v zraku že sedaj vsaj trikrat višja, kot jo priporočajo smernice Svetovne zdravstvene organizacije (WHO), so v odzivu na sredino predstavitev projekta gradnje sežigalnice v Ljubljani zapisali člani delovne skupine Zdravniške zbornice Slovenije za spremljanje, opozarjanje in ozaveščanje o nevarnostih onesnaženega okolja.

Predstavitev projekta izgradnje sežigalnice, ki jo je pripravila ljubljanska občina in na kateri je sodeloval tudi dunajski župan Michael Ludwig, je bila po prepričanju zbornice zavajajoča, saj ni mogoče primerjati meteoroloških in geografskih razmer Dunaja in Ljubljane. "Ljubljana namreč leži v slabo prevetreni kotlini, podobno kot Celovec in Gradec, ki nimata sežigalnic odpadkov, medtem ko Dunaj leži na dobro prevetreni ravnini," je izpostavila zbornica.

Kot je pojasnila, je razlika med mestoma izrazita predvsem v hladnejši polovici leta, ko se v Ljubljani zaradi prevladujočih manj ugodnih meteoroloških razmer močno poveča onesnaženost zraka. "Januarja letos je bila tako urna koncentracija rakotvornih trdih delcev PM 2,5 v Ljubljani celo 32-krat višja od priporočene letne povprečne koncentracije WHO," so zapisali zdravniki in dodali, da tudi zato Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) vrtcem in šolam v hladnejših mesecih večkrat priporoča, naj zmanjšajo izvajanje fizičnih aktivnosti na prostem.

Zbornica je izpostavila, da župan Dunaja na predstavitvi sežigalnice ni omenil, da tudi na Dunaju letno prezgodaj zaradi dihanja onesnaženega zraka umre veliko ljudi.

Zbornica je izpostavila še, da župan Dunaja na predstavitvi sežigalnice ni omenil, da tudi na Dunaju letno prezgodaj zaradi dihanja onesnaženega zraka umre veliko ljudi. Pri tem so navedli rezultate raziskave revije Lancet Planetary Health, da v avstrijski prestolnici letno zaradi onesnaženega zraka prezgodaj umre od 1000 do 2000 prebivalcev, revija pa po njihovih navedbah razkriva tudi, da v Ljubljani zaradi onesnaženega zraka prezgodaj umre skoraj do dvakrat več prebivalcev na tisoč prebivalcev kot na Dunaju.

Na zbornici so zato kritični do ljubljanskega župana Zorana Jankovića, ki po njihovem mnenju zelo pristransko podaja zgolj prednosti sežigalnice, izkorišča trenutno negotove razmere na področju energentov in obljublja cenejše ogrevanje za prebivalce. Vendar zbornica ob tem izpostavlja, da so cena za nižje stroške ogrevanja in ravnanja z odpadki ljudje, ki bodo zboleli zaradi posledic sežiganja odpadkov, pri katerih se v zrak sproščajo številne strupene snovi.