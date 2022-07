Amazonovi zaposleni v Nemčiji stavkajo

Po pričakovanjih po stavka trajala do srede

Jeff Bezos

Amazonovi zaposleni v Nemčiji so začeli stavko, ki bo po pričakovanjih trajala do srede, poroča nemška tiskovna agencija dpa. V sindikatu Verdi zahtevajo, da Amazon spoštuje panožno kolektivno pogodbo in sklene podjetniški kolektivni dogovor. V podjetju zatrjujejo, da potrošniki stavke ne bodo občutili.

Po pojasnilih sindikata Verdi se je stavka po več lokacijah v državi začela z nočno izmeno. Nadaljnjih stavkovnih aktivnosti niso predstavili, bo pa stavka po pričakovanjih trajala do srede.

Stavkajo v Amazonovih centrih v Grabnu blizu Augsburga, v Leipzigu, Koblenzu, Rheinbergu, Werneju in na dveh lokacijah v Bad Hersfeldu.

V Amazonu so medtem izpostavili, da njihovi zaposleni zaslužijo vsaj 12 evrov na uro, jeseni pa se bo znesek zvišal na 12,50 evra na uro. V povprečju naj bi zaposleni zaslužili okoli 2750 evrov bruto mesečno. A kot poroča dpa, Amazonovi zaposleni niso deležni posebnih izplačil, kot sta božičnica in regres, zato je njihov zaslužek pogosto nižji kot zaslužek kolegov v panogi.