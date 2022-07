Državni zbor za obravnavo novele zakona o RTV Slovenija po nujnem postopku

V SDS menijo, da predlog ne ustreza poslovniškim kriterijem za obravnavo po nujnem postopku

Stavka delavcev RTV Slovenija

Državni zbor je na današnji izredni seji odločil, da bo predlog vladne novele zakona o Radioteleviziji Slovenija (RTVS), s katerim želi vlada depolitizirati RTVS, obravnaval po nujnem postopku. Tako je glasovalo 49 poslancev, medtem ko jih je bilo proti 24.

Izredno sejo so zahtevali v SDS, ker se niso strinjali z odločitvijo kolegija predsednice DZ Urške Klakočar Zupančič, da DZ obravnava vladni predlog novele po nujnem postopku. Kot je v predstavitvi zahteve za izredno sejo dejala Alenka Jeraj, želi vlada v enem zamahu zamenjati vse od programskega in nadzornega sveta RTVS naprej. Gre za zlorabo poslovnika DZ, so prepričani v SDS. Po besedah Jerajeve so proti temu, da se predlog za drastične spremembe obravnava po nujnem postopku.

V SDS menijo, da predlog ne ustreza poslovniškim kriterijem za obravnavo po nujnem postopku. Poslovnik namreč določa, da lahko vlada predlaga sprejetje zakona po nujnem postopku, če je zakon nujen zaradi interesov varnosti ali obrambe države, zaradi odprave posledic naravnih nesreč ali zato, da se preprečijo težko popravljive posledice za delovanje države.

Kot so dodali, v primeru predloga novele ne gre za varnost in obrambo države, še manj za odpravo posledic naravnih nesreč, prav tako pa zakon nima posledic za delovanje države.

Vlada želi s predlogom novele na novo urediti vodenje, upravljanje in nadzor RTVS. Namesto obstoječega programskega in nadzornega sveta predlog uvaja enoten svet RTVS, ki bi štel 17 članov.

Zaposleni bi iz svojih vrst izbrali pet članov, preostalih 12 članov pa bi na podlagi izvedenih javnih pozivov imenovali italijanska in madžarska narodna skupnost, predsednik države, DZ, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, nacionalni svet za kulturo, Olimpijski komite Slovenije, Informacijski pooblaščenec, Svet za trajnostni razvoj in varstvo okolja ter varuh človekovih pravic.

Predlog kot posvetovalno telo sveta RTVS predvideva uvedbo finančnega odbora, ki bi ga sestavljalo pet članov, strokovno usposobljenih in z delovnimi izkušnjami na finančnem področju.

Javni zavod bi po predlogu vodila in upravljala uprava, ki bi jo sestavljali štirje člani, vodil pa bi jo predsednik uprave. En član uprave bi bil delavski direktor. Obstoječim mestom direktorjev radia in televizije pa bi dodali mesto direktorja digitalnih vsebin.

Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič je izredno sejo sicer začela s poslanico ob današnji 27. obletnici genocida v Srebrenici, poslanci pa so se žrtvam Srebrenice, svojcem in preživelim poklonili z minuto molka.