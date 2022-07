»Strašne čustvene rane terjajo skoraj boleč pogum za odpuščanje in spravo«

Pahor se je v Muslimanskem kulturnem centru v Ljubljani udeležil slovesnosti ob 27. obletnici genocida v Srebrenici

Mineva 27 let od srebreniškega genocida

© Borut Krajnc

Predsednik Borut Pahor se je na povabilo muftija Nevzeta Porića danes v Muslimanskem kulturnem centru v Ljubljani udeležil slovesnosti ob 27. obletnici genocida v Srebrenici. Izpostavil je, da je Srebrenica drugo ime za zločin, spomin in opomin ter da bodo ljudje moralne pokončnosti sposobni le opirajoč se na resnico, pravico, odpuščanje in spravo.

Pahor je v govoru izrazil občudovanje vsem, predvsem pa srebreniškim materam, sestram in ženam, ki so in še vedno neutrudno iščejo resnico in se borijo za pravico za 8372 muslimanskih žrtev, predvsem mož, ki so jih med 11. in 22. julijem leta 1995 pobile sile bosanskih Srbov pod poveljstvom generala Ratka Mladića.

"Taki nepojmljivi zločini terjajo svoj predolgi čas, da se prizna resnica in uveljavi pravica. Strašne čustvene rane terjajo skoraj boleč pogum za odpuščanje in spravo," je dejal predsednik in dodal, da se EU ni rodila iz harmonije Ode radosti, temveč je nastala na "nezaceljenih ranah nenehnih vojn" in z odločnostjo, da ljudje lahko živijo skupaj, če drug drugemu odpustijo. To je po Pahorjevi oceni ključno tudi za mirno prihodnost Bosne in Hercegovine.

Slovenski predsednik je izrazil pripravljenost Slovenije, da BiH na tej poti v mirno prihodnost pomaga in stoji ob strani. V luči vojne v Ukrajini je ponovil znano misel, da ponavljanje vojn ni dokaz o njihovi neizbežnosti, temveč o njihovi nesmiselnosti.

"Znašli smo se v položaju, ko vemo dovolj o vojni in miru in ko nosimo odgovornost za odločitev med obema. Ta položaj nam narekuje, da zdaj izkažemo ves svoj pogum in modrost in učvrstimo sožitje in mir, da ga ne ogrozita nestrpnost in sovraštvo."

"Znašli smo se v položaju, ko vemo dovolj o vojni in miru in ko nosimo odgovornost za odločitev med obema. Ta položaj nam narekuje, da zdaj izkažemo ves svoj pogum in modrost in učvrstimo sožitje in mir, da ga ne ogrozita nestrpnost in sovraštvo," je še dejal Pahor in govor sklenil z mislijo, da mir ni samo odsotnost vojne, ampak tudi graditev skupnega, utrjevanje dobrega in pravičnega ter spodbujanje iskrenega prijateljstva.

Slovesnost, ki se je zaključila z minuto molka in na kateri so obiskovalci lahko prisluhnili pesmi Srebreniški inferno v izvedbi operne pevke Katarine Kobal ob vokalni in instrumentalni spremljavi, je bila pravzaprav zaključni dogodek enomesečnega programa v Muslimanskem kulturnem centru, povezanega s spominom na genocid.

Osrednja nit dogajanja je bila videorazstava Srebrenica - Naša zgodba, ki so jo odprli 13. junija. 2. julija je potekala likovno-kreativna delavnica za mlade Cvet Srebrenice, cvet mladosti in življenja, medtem ko je bila 5. julija na sporedu projekcija filma Quo vadis, Aida?, ki je bil nagrajen z evropsko filmsko nagrado občinstva lux.

Danes mineva 27 let od začetka pokola več kot 8000 bošnjaških moških in dečkov, ki so ga v Srebrenici izvedle oborožene enote bosanskih Srbov. Pokol v Srebrenici je za genocid leta 2007 spoznalo Meddržavno sodišče v Haagu.